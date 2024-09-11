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「廈門踩線團」9／18赴金門？　陸委會：儘速完成專案審查

▲▼陸委會發言人梁文傑：想買《黑神話：悟空》來玩一玩。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦今（11）日呼籲陸委會趕緊批准「廈門踩線團」赴金門考察，此行也牽動後續陸客團10月初能否順利來金門觀光。對此，陸委會今表示，「相關機關刻正進行專案審查，將儘速完成。」

陸客圖是否能趕上10月初赴金門旅遊？大陸國台辦發言人陳斌華今上午發布會上指出，「廈門踩線團」已經向台灣方面申請，關鍵是台灣方面（陸委會）盡快批准。

稍早，陸委會也證實，廈門市旅遊協會一行14人，預計9月18日至20日到金門進行旅遊踩線交流，「相關機關刻正進行專案審查，將儘速完成。」

陸客赴金門旅遊一波三折，先前受到0214金廈翻船、胡姓釣客事件影響，經過兩岸雙方經過多次協商終於達共識，一起解決問題。

大陸方面先恢復簽發福建居民赴馬祖旅遊簽注，「福建首發團」赴馬祖於8月9日至11日成行。接著大陸文化和旅遊部於8月30日宣佈，將恢復福建居民赴金門旅遊。

陳斌華今天也指出，「這些措施都是對台灣民眾和旅遊業界期盼恢復兩岸旅遊交流合作的積極回應，受到台灣民眾和業界歡迎。」

陳斌華也強調，「目前福建居民赴金門旅遊的各項工作穩步推進。廈門部分旅遊業者組成的赴金門『踩線團』日前已經向台灣有關方面提出考察申請。如果台灣方面批准，我想你所說十一假期前成行是完全可以實現的，但關鍵是台灣方面要盡快批准赴金門的『踩線團』。」

陳斌華稱，「下一步，將按照既定工作安排，繼續推進福建居民通過海上客運直航赴島內（台灣）團隊旅遊。」

大陸文旅部今年4月28日宣布開放福建民眾到馬祖旅遊，並且強調平潭與台灣海上客運直航恢復後，啟動福建團客到台灣旅遊。福建平潭官方也發文表示，已經做好「海峽號」試航，以及復航準備。

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