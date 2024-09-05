楊智淵傳遭陸判刑9年　陸委會要求「公開判決書」

▲楊智淵被捕畫面 。（圖／翻攝自央視新聞）



記者蔡紹堅／台北報導

台灣社運人士楊智淵傳遭中國大陸以「分裂國家罪」判處有期徒刑9年，陸委會5日表示，我方政府及楊智淵的家屬均拒絕接受此憑空杜撰、誣陷栽贓，以及在整個司法程序中缺乏人權保障，不符合文明世界正當法律程序最起碼要求之荒謬結果，「我們提出最嚴厲譴責，也要求中共有關部門立刻公開判決書，說明據以判刑之證據。」

陸委會提到，楊智淵自2022年8月遭陸方抓捕後，政府即多次公開表示並透過兩岸相關管道向陸方表達，楊智淵案沒有違法問題，中共必須立刻釋放其回台。然中共仍肆無忌憚對其扣上「台獨頭目」荒唐帽子，作出「寧可錯殺一百，不可放過一個」之專制措施，令人心寒。

陸委會指出，台灣人民擁有民主自由的政治體制，陸方今日指控楊智淵的罪名，其實就是在指控絕大多數台灣人的生活日常，「中共目的就是想藉此案恫嚇全台民眾，假懲治台獨之名行長臂管轄之實。」

▼陸委會發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會說，本案判決結果恰好驗證政府一再地提醒國人，陸方「懲獨22條意見」就是針對全體台灣民眾，如果中共想要，任何台灣人都可以被定罪成台獨份子，「細思楊智淵案審判結果，再回想前一陣子中共涉台部門屢屢辯解『懲獨22條意見』只是『針對極少數台獨頑固份子』、是『依法精準懲治』，就是中共自我揭穿欺騙台灣民眾謊言的又一明證。」

陸委會強調，兩岸無論在政治體制、言論思想自由及理性思辨均有極大差異，中共長期施展軟硬兩手誘拉國人赴陸，少數在地協力者及受到中共利誘的網路宣傳者，還不斷呼應中共訴求，鼓吹國人赴陸發展，企圖鬆懈國人心防、混淆國人視聽，置國人赴陸後人身安危於不顧，其心可議。

陸委會還說，本案已向國人體現陸方對台促融政策下口蜜腹劍的虛偽面貌，目前中共又在官網上設置台獨舉報信箱，鼓勵私下檢舉，已讓在陸國人人人自危，「國人應慎思赴陸之必要性，如確有赴陸需求，務必留意兩岸法規及體制不同，並於出發前至陸委會『國人赴陸港澳動態登錄系統』進行登錄，俾利政府即時提供必要協助，以確保自身權益。」