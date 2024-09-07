陸委會捐助海基會預算暴增7千多萬　許宇甄質疑用途轟：荒謬

▲許宇甄。（圖／記者 惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

陸委會明年度預算大幅增加對海基會的捐助額，從去年1億8435萬5000元暴增至2億5957萬元，增幅高達40.80％。立法委員許宇甄質疑，在兩岸關係持續緊張的當下，這筆費用究竟有何實質意義？是否真能發揮預期的作用？海基會暴增的預算有沒有其他特殊用途？尤其是在鄭文燦因涉案而辭職後，海基會現在連正式的董事長都沒有，這筆錢的用途更顯得荒謬。

許宇甄指出，大家必須正視兩岸當前的僵局。自民進黨執政以來，兩岸關係不斷惡化，北京對台政策日益強硬，兩岸之間的官方交流幾乎停滯不前。尤其是海基會這一平台，原本設立的目的是為了促進兩岸之間的溝通與合作，但如今卻淪為了形同虛設的機構，只剩文書認證功能，國人關心的雙方人員正常往來、經貿合作，透過海基會傳遞的信息給對岸，都被「已讀不回」，更遑論推動實質性的交流，明年度預算卻暴增7千多萬，實在令人納悶。

許宇甄表示，賴清德就職演說讓兩岸關係面臨高度不確定風險，陸方迄今仍未釋放對談機會與態度，在這樣的情境下，政府卻仍然決定大幅增加對海基會的預算，這不得不讓人質疑其背後的動機與考量。財政和主計單位會在五月請各機關概算明年度預算，那時新任海基會董事長正是民進黨的鄭文燦。這是否意味著，賴政府當時是在刻意為鄭文燦創造更多的資源，以便他能夠在新的職位上「有所作為」？又或是因為鄭文燦的政治地位特殊，政府為了給他「面子」而特意增加了這筆預算？無論如何，這樣的操作都令人難以信服，尤其是在鄭文燦因涉案而辭職後，海基會現在連正式的董事長都沒有，這筆錢的用途更顯得荒謬。

許宇甄認為，政府的預算編列應當是基於實際需求和效能考量，而非個人或派系的利益。海基會在當前的兩岸形勢下，已無實際功能可言，過去的業務幾乎全面停擺，預算增幅卻如此之大，這無疑是在浪費納稅人的錢。更何況，這筆錢究竟會如何使用，目前仍然是未知數。若未來海基會依然毫無作為，這筆錢就只能是「肉包子打狗，有去無回」。

許宇甄同時也指出，在這個經濟下滑壓力加劇的時期，政府應當優先考慮民生需求，將資源更多地投入到社會福利、公共醫療、教育等領域。然而，政府卻選擇大幅增加對已無功能的海基會捐助，這無疑是對民眾福祉的忽視，也讓人質疑政府的財政政策是否真能體現出「以人民為本」的理念。

許宇甄表示，在鄭文燦辭職後，海基會的未來更是充滿不確定性。這筆預算是否還有繼續存在的必要？是否應該根據當前的實際情況進行重新審視？他們認為，這筆預算應該立即削減，並將多餘的資金轉移至更迫切、更能造福民眾的領域。政府的每一分開支都應該精打細算，用在刀刃上，而不是浪費在那些已無實際作用的機構上。

許宇甄呼籲政府立即對這筆預算進行檢討，刪減無謂的支出，將資源用在真正能改善民眾生活的地方。兩岸關係的發展需要務實而有效的政策，而不是一味地向那些已經無事可做的機構投入大量資金。如此荒謬的預算編列，不僅無助於兩岸和平，也無助於台灣的長遠發展。

