　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會捐助海基會預算暴增7千多萬　許宇甄質疑用途轟：荒謬

▲▼許宇甄 立法院院會 國是論壇。（圖／記者 惠剛攝）

▲許宇甄。（圖／記者 惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

陸委會明年度預算大幅增加對海基會的捐助額，從去年1億8435萬5000元暴增至2億5957萬元，增幅高達40.80％。立法委員許宇甄質疑，在兩岸關係持續緊張的當下，這筆費用究竟有何實質意義？是否真能發揮預期的作用？海基會暴增的預算有沒有其他特殊用途？尤其是在鄭文燦因涉案而辭職後，海基會現在連正式的董事長都沒有，這筆錢的用途更顯得荒謬。

許宇甄指出，大家必須正視兩岸當前的僵局。自民進黨執政以來，兩岸關係不斷惡化，北京對台政策日益強硬，兩岸之間的官方交流幾乎停滯不前。尤其是海基會這一平台，原本設立的目的是為了促進兩岸之間的溝通與合作，但如今卻淪為了形同虛設的機構，只剩文書認證功能，國人關心的雙方人員正常往來、經貿合作，透過海基會傳遞的信息給對岸，都被「已讀不回」，更遑論推動實質性的交流，明年度預算卻暴增7千多萬，實在令人納悶。

許宇甄表示，賴清德就職演說讓兩岸關係面臨高度不確定風險，陸方迄今仍未釋放對談機會與態度，在這樣的情境下，政府卻仍然決定大幅增加對海基會的預算，這不得不讓人質疑其背後的動機與考量。財政和主計單位會在五月請各機關概算明年度預算，那時新任海基會董事長正是民進黨的鄭文燦。這是否意味著，賴政府當時是在刻意為鄭文燦創造更多的資源，以便他能夠在新的職位上「有所作為」？又或是因為鄭文燦的政治地位特殊，政府為了給他「面子」而特意增加了這筆預算？無論如何，這樣的操作都令人難以信服，尤其是在鄭文燦因涉案而辭職後，海基會現在連正式的董事長都沒有，這筆錢的用途更顯得荒謬。

許宇甄認為，政府的預算編列應當是基於實際需求和效能考量，而非個人或派系的利益。海基會在當前的兩岸形勢下，已無實際功能可言，過去的業務幾乎全面停擺，預算增幅卻如此之大，這無疑是在浪費納稅人的錢。更何況，這筆錢究竟會如何使用，目前仍然是未知數。若未來海基會依然毫無作為，這筆錢就只能是「肉包子打狗，有去無回」。

許宇甄同時也指出，在這個經濟下滑壓力加劇的時期，政府應當優先考慮民生需求，將資源更多地投入到社會福利、公共醫療、教育等領域。然而，政府卻選擇大幅增加對已無功能的海基會捐助，這無疑是對民眾福祉的忽視，也讓人質疑政府的財政政策是否真能體現出「以人民為本」的理念。

許宇甄表示，在鄭文燦辭職後，海基會的未來更是充滿不確定性。這筆預算是否還有繼續存在的必要？是否應該根據當前的實際情況進行重新審視？他們認為，這筆預算應該立即削減，並將多餘的資金轉移至更迫切、更能造福民眾的領域。政府的每一分開支都應該精打細算，用在刀刃上，而不是浪費在那些已無實際作用的機構上。

許宇甄呼籲政府立即對這筆預算進行檢討，刪減無謂的支出，將資源用在真正能改善民眾生活的地方。兩岸關係的發展需要務實而有效的政策，而不是一味地向那些已經無事可做的機構投入大量資金。如此荒謬的預算編列，不僅無助於兩岸和平，也無助於台灣的長遠發展。
 

ET快訊
啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」　她一撥全場安靜
快訊／大谷翔平炸本季第45轟！　100打點追平個人最佳
快訊／新莊冒濃煙　15汽機車燒毀
快訊／國家警報大響！　大雷雨轟4縣市
柯文哲與沈慶京密帳？　民眾黨批北檢：踐踏偵查不公開原則
《木曜4》6成員退出　泱泱、溫妮噤聲中！4天前認：調整工作狀
快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜
細肩短褲女大生醉茫　坐超商狂吐！手機皮包全不見
2地有豪大雨！　雨勢持續到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

監院編31.5萬到北海道考察黑熊　羅智強批濫花錢：北海道是棕熊

2025將徵碳費！藍委憂「綠色通膨」　建築、汽車、娛樂產業衝擊大

建國啤酒廠都更案爭議多　監察院3點糾正北市府、內政部「置身事外」

柯文哲有羈押之必要？　黃智賢：「實質影響力」遠超鄭文燦

司法公信力活教材！柯文哲案爆料不斷　李彥秀：影射的殺傷力很強

柯文哲與沈慶京密帳？　民眾黨批北檢：踐踏偵察不公開原則

罕見任命！行政院聘日本人當政務顧問　廣納益台政務建議

陸委會捐助海基會預算暴增7千多萬　許宇甄質疑用途轟：荒謬

藍營「固樑」升級吹對決主旋律　大團結力阻首張骨牌倒下

國安局長蔡明彥出席拉美情報會議　拜會巴拉圭總統轉交賴清德致函

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

監院編31.5萬到北海道考察黑熊　羅智強批濫花錢：北海道是棕熊

2025將徵碳費！藍委憂「綠色通膨」　建築、汽車、娛樂產業衝擊大

建國啤酒廠都更案爭議多　監察院3點糾正北市府、內政部「置身事外」

柯文哲有羈押之必要？　黃智賢：「實質影響力」遠超鄭文燦

司法公信力活教材！柯文哲案爆料不斷　李彥秀：影射的殺傷力很強

柯文哲與沈慶京密帳？　民眾黨批北檢：踐踏偵察不公開原則

罕見任命！行政院聘日本人當政務顧問　廣納益台政務建議

陸委會捐助海基會預算暴增7千多萬　許宇甄質疑用途轟：荒謬

藍營「固樑」升級吹對決主旋律　大團結力阻首張骨牌倒下

國安局長蔡明彥出席拉美情報會議　拜會巴拉圭總統轉交賴清德致函

66歲梁家輝升格當外公！大女兒曬「小腳丫」證實生娃…愛孫性別曝

K-Pop粉絲必收藏！韓星來台美食地圖懶人包　這間BIGBANG太陽也吃過

監院編31.5萬到北海道考察黑熊　羅智強批濫花錢：北海道是棕熊

300年前台灣的樣子　故宮曝清乾隆地圖：古今第一手資料

快訊／大雷雨轟炸「松山機場暫停地面作業」　航班延誤

中國經濟恐重蹈「蘇聯」覆轍　經濟學人：強力管控資訊

工廠停車場突竄火！濃黑煙數公里外可見　15輛汽機車慘燒毀

川普又贏了！「封口費案」判決二度延期　總統大選3周後宣判

D槽女神宮下玲奈不藏了！　親認最難忘「19歲稚嫩出道作」原因曝

大谷翔平炸本季第45轟再締史無前例紀錄　100打點追平個人最佳

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

政治熱門新聞

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

柯文哲寫「1500沈慶京」　郭正亮解讀含意

蔡正元：柯文哲這次很奇怪「罪狀是羅織的」

「柯文哲被押」國民黨鬧分歧　趙少康：綠弊案欠辦

台中小草集結北上　喊話藍營：下個輪到誰還不知

媒體人：讓柯文哲一刀斃命鐵證　不是「小沈1500」

傳白營創黨大老擬推黃國昌暫代主席

市府急轉彎重新評估　陳其邁親曝原因

京華城寄律師函恐嚇　都發局長回應

快訊／柯文哲傳有密帳收沈慶京1500萬　民眾黨痛斥：未經證實影響輿論

兒少報導指引惹議！衛福部：只限不得披露被害人

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

土城看守所外「寧靜革命」100小草集結

更多熱門

相關新聞

柯文哲有羈押之必要？　黃智賢：「實質影響力」遠超鄭文燦

柯文哲有羈押之必要？　黃智賢：「實質影響力」遠超鄭文燦

民眾黨主席柯文哲在京華城案首次羈押庭中的「無保飭回」的裁定，遭到北檢抗告成功，北院4日再開羈押庭最終裁定結果大轉變成「羈押禁見」。對此，媒體人黃智賢分析，二次羈押庭的承審法官，其實盡力保障了柯文哲的防禦權，也不審新事證，然而，以「實質影響力」來說的話，柯文哲遠超過鄭文燦，其串證滅證的能力，以及恐嚇司法的現在進行式，也遠超鄭文燦，所以柯文哲本就該押。

鄭文燦、柯文哲接連出事　她質疑：地方首長「這兩隻手」權限多大？

鄭文燦、柯文哲接連出事　她質疑：地方首長「這兩隻手」權限多大？

楊智淵遭陸判刑9年　陸委會要求公開判決書

楊智淵遭陸判刑9年　陸委會要求公開判決書

台駐港人員全撤　陸委會：編列租金預算

台駐港人員全撤　陸委會：編列租金預算

文旦輸陸解禁「僅限花蓮果園」　綠：「先喊停再給利」無助兩岸互動

文旦輸陸解禁「僅限花蓮果園」　綠：「先喊停再給利」無助兩岸互動

關鍵字：

陸委會海基會許宇甄鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

柯文哲寫「1500沈慶京」　郭正亮解讀含意

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

柯文哲USB「1500沈慶京」成羈押鐵證？　法界揭裁定貓膩

Jennie硬起來提告！公司聲明曝光

不知自己要離開KID傻眼能配合我都配合

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面