黑衣男拿超大行李袋搜刮娃娃機店　2分鐘掃12隻單價上萬公仔變賣

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市近日出現一名頭戴鴨舌帽吳姓娃娃機大盜，因積欠債務遭追討，大白天趁著四下無人之際，熟門熟路的鑽進店內，用2個裝棉被用的超大行李袋，不到2分鐘搜刮機台上12隻高價位「泡泡瑪特公仔」，業者初估損失12萬餘元，警方據報後，調閱監視器不到1小時便將犯嫌通知到案，原來他也曾在上個月偷公仔遭逮，警詢後依竊盜罪嫌函送。

▲娃娃機大盜專偷高價公仔。（圖／民眾提供，下同）

這起娃娃機偷竊案讓人十分震驚，用老方法開鎖偷錢已經不流行了，這名竊嫌動起歪腦筋，頭戴鴨舌帽穿著一身黑，將行李袋摺疊成A4般大小，一進到店內便將袋子打開，將擺在機台上的高價位公仔全塞入大條紋袋內，手搆不到還墊腳尖甚至跳起來，一袋裝不夠再拿另一個米色花紋大袋子，真的很囂張。

▲娃娃機大盜偷高價公仔。（圖／民眾提供）

2個大袋裝完12個公仔後，吳男肩背著大袋，大剌剌的從大門快步走出，再開車逃逸，偷竊行為雖然不到2分鐘，但都被店內監視器拍到，警方據報後火速調閱監視器，通知吳嫌到案說明。

據悉吳男因積欠債務，上個月才偷了另一家娃娃機店內「泡泡瑪特公仔」遭函送，這次又涉案，但他偷的公仔已全轉手變賣還錢了，讓店家損失慘重。