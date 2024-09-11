　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026高雄市長民調「打趴綠營5戰將」　柯志恩分析數據：是警惕

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁任期將於2026年結束，面對下一屆市長選戰，綠營多達5人有意爭取，藍營則是定於一尊，藍委柯志恩最被看好。根據《TVBS民調中心》今（11日）公布最新民調，柯志恩不論對上綠營哪一人選，支持度全面領先，對此，她回應表示，聽起來是還不錯的基礎，她會鞭策自己要繼續努力。

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

綠營支持有意爭取下屆高雄市長寶座者眾，包含綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春，但根據TVBS最新民調，國民黨柯志恩對上綠委賴瑞隆或林岱樺，雙方差距5個百分點，為所有對戰組合中最少；對上許智傑差距8個百分點；對上邱議瑩則差距近一成；若對上前勞動部長許銘春，柯志恩則大幅領先21個百分點，差距最大。

對於民調結果，柯志恩回應，她一貫的態度就是參考就好，不會忘記2年前選市長的時候，她的民調是從13%開始起跳，「剛聽說民調有4成，聽起來是還不錯的基礎，但2年前投票結果她也得到4成。」

▲▼民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨2026高雄市長可能人選，（左起）許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

柯志恩說，這也是給她很大的警惕，因為看起來沒有太多進步，所以她會鞭策她自己要繼續努力。她也坦言，民進黨不管派任何人出來，都要追的非常辛苦，因為不管在物資、財力、人脈各方面的行政資源上面，民進黨是比我們多出非常非常多。

由於民進黨目前有5位候選人，柯志恩認為，現在還在混亂當中，當他們「定於一尊」的時候，再來看兩黨或是三黨彼此之間的民調，應該可以更具參考價值。

柯志恩表示，這個民調是給她一個安定的力量，也會在這個民調的基礎上繼續努力，但她強調，國民黨在高雄是一個非常非常艱困的選戰，民進黨不管派任何人出來，都會追的非常辛苦，這是一個非常艱辛的路，會繼續努力。

外界好奇，陳其邁施政滿意度超過6成，但似乎沒反應在繼任者的民調上。柯志恩則直言，陳其邁做的不錯，但會不會反應在同黨委員上，這還是有很大段落差，因為市長民調雖高，但繼任者有沒有市長這樣子的特質，選民都還在看。

柯志恩認為，現任的市長好，不代表下任他們同黨的人來接棒，就有辦法獲得跟他一樣高的聲量，這兩者還是有很大的不一樣。

ET快訊
空軍證實幻象上有鳥類血漬　內外檢查都正常符合派飛標準
超罕見！　他遇見「山神的使者」：太幸運
快訊／應曉薇提訊近3小時　快步坐上囚車
女兒陳屍臥房　母淚崩：早上出門前確認她在睡覺
謝沛勳獲救首發聲！想快回飛行崗位　妻心疼：尊重老公決定
快訊／京華城案「祕密證人」是他！　複訊後請回
破2400人感染！皮膚科醫提醒去東京小心：1期易忽略
快訊／雨彈猛烈「16縣市豪大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

台泰智慧城市論壇　林佳龍「互利共贏」：助泰國數位、淨零轉型

2026高雄市長民調「打趴綠營5戰將」　柯志恩分析數據：是警惕

險象環生！幻象飛行員跳傘前「僅1分鐘反映」　空軍曝失事原因

國台辦指柯文哲案「綠色恐怖」　陸委會：中華民國司法跟中共不同

柯文哲案遭批違反偵查不公開　賴士葆轟：政府放任法律一再被踐踏

快訊／幻象機隊全面特檢　成立失事專案小組調查3大面向

國台辦為柯文哲抱屈、嗆賴清德「綠色恐怖」　民進黨：荒謬言論

宴請帕運代表團選手　卓榮泰贈親簽小卡有玄機

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

台泰智慧城市論壇　林佳龍「互利共贏」：助泰國數位、淨零轉型

2026高雄市長民調「打趴綠營5戰將」　柯志恩分析數據：是警惕

險象環生！幻象飛行員跳傘前「僅1分鐘反映」　空軍曝失事原因

國台辦指柯文哲案「綠色恐怖」　陸委會：中華民國司法跟中共不同

柯文哲案遭批違反偵查不公開　賴士葆轟：政府放任法律一再被踐踏

快訊／幻象機隊全面特檢　成立失事專案小組調查3大面向

國台辦為柯文哲抱屈、嗆賴清德「綠色恐怖」　民進黨：荒謬言論

宴請帕運代表團選手　卓榮泰贈親簽小卡有玄機

收容人與家人彩繪柚子　東成監獄中秋懇親活動溫馨登場

【瑪法達星座運勢】獅子座　09.11~09.17

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

營養師公開「月餅熱量／糖量圖鑑」　教你這樣吃不發胖

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

頤宮7連霸米其林三星！老饕必吃6道菜單　脆皮先知鴨、炸豆腐奶太銷魂

街頭見2騎士開車門壓制駕駛　宛如GTA！竟是便衣警抓竊賊

政治熱門新聞

救援幻象飛官超落漆　2度吊掛故障！折騰近3小時才上岸

快訊／找到人了！　幻象失事飛官晚間10點22分尋獲

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

快訊／空軍幻象戰機新竹失事　飛官1人跳傘生死不明

快訊／幻象失事飛官無明顯外傷　凌晨靠泊梧棲漁港後送童綜合醫院

白委嗆NCC不作為就「刪光預算」

快訊／失事幻象飛官謝沛勳生還！　已上海巡艇返回就醫

TVBS民調／高雄綠地變藍天？　柯志恩支持度領先綠營5可能人選

于北辰收民眾黨前黨工金流爆料　當事人傻眼：假的

快訊／幻象飛官謝沛勳獲救　意識清楚、後送國軍醫院進一步檢查

他要柯認罪協商惹怒小草　中評會立案調查

救起幻象飛官的幕後功臣！海巡隊長緝毒骨折　病床上坐鎮指揮

柯文哲去幾次陶朱隱園？　鍾小平爆「去3次」：市長任內、選總統時

快訊／賴清德10：15赴台中童綜合醫院　探視幻象飛官謝沛勳

更多熱門

相關新聞

賀錦麗辯論獲好評　川普評價五五波

賀錦麗辯論獲好評　川普評價五五波

美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）今晚交鋒，左派普遍認為賀錦麗贏了這場辯論，右派對川普表現看法則呈現五五波。

國台辦為柯文哲抱屈、嗆賴清德「綠色恐怖」　民進黨回應了

國台辦為柯文哲抱屈、嗆賴清德「綠色恐怖」　民進黨回應了

游淑慧自爆打柯遭黨關切　國民黨回應了

游淑慧自爆打柯遭黨關切　國民黨回應了

國民黨台南市黨部贈中秋賀禮傳遞溫暖

國民黨台南市黨部贈中秋賀禮傳遞溫暖

國民黨緩頰蔡正元「陪睡說」　稱蔡尊重媒體追求事實

國民黨緩頰蔡正元「陪睡說」　稱蔡尊重媒體追求事實

關鍵字：

高雄市長選舉柯志恩政治國民黨綠營

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

金鐘59完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面