2026高雄市長民調「打趴綠營5戰將」　柯志恩分析數據：是警惕

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁任期將於2026年結束，面對下一屆市長選戰，綠營多達5人有意爭取，藍營則是定於一尊，藍委柯志恩最被看好。根據《TVBS民調中心》今（11日）公布最新民調，柯志恩不論對上綠營哪一人選，支持度全面領先，對此，她回應表示，聽起來是還不錯的基礎，她會鞭策自己要繼續努力。

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）



綠營支持有意爭取下屆高雄市長寶座者眾，包含綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春，但根據TVBS最新民調，國民黨柯志恩對上綠委賴瑞隆或林岱樺，雙方差距5個百分點，為所有對戰組合中最少；對上許智傑差距8個百分點；對上邱議瑩則差距近一成；若對上前勞動部長許銘春，柯志恩則大幅領先21個百分點，差距最大。

對於民調結果，柯志恩回應，她一貫的態度就是參考就好，不會忘記2年前選市長的時候，她的民調是從13%開始起跳，「剛聽說民調有4成，聽起來是還不錯的基礎，但2年前投票結果她也得到4成。」

▲民進黨2026高雄市長可能人選，（左起）許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

柯志恩說，這也是給她很大的警惕，因為看起來沒有太多進步，所以她會鞭策她自己要繼續努力。她也坦言，民進黨不管派任何人出來，都要追的非常辛苦，因為不管在物資、財力、人脈各方面的行政資源上面，民進黨是比我們多出非常非常多。

由於民進黨目前有5位候選人，柯志恩認為，現在還在混亂當中，當他們「定於一尊」的時候，再來看兩黨或是三黨彼此之間的民調，應該可以更具參考價值。

柯志恩表示，這個民調是給她一個安定的力量，也會在這個民調的基礎上繼續努力，但她強調，國民黨在高雄是一個非常非常艱困的選戰，民進黨不管派任何人出來，都會追的非常辛苦，這是一個非常艱辛的路，會繼續努力。

外界好奇，陳其邁施政滿意度超過6成，但似乎沒反應在繼任者的民調上。柯志恩則直言，陳其邁做的不錯，但會不會反應在同黨委員上，這還是有很大段落差，因為市長民調雖高，但繼任者有沒有市長這樣子的特質，選民都還在看。

柯志恩認為，現任的市長好，不代表下任他們同黨的人來接棒，就有辦法獲得跟他一樣高的聲量，這兩者還是有很大的不一樣。