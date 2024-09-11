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TVBS民調／高雄綠地變藍天？　柯志恩支持度領先綠營5可能人選

▲▼國民黨團 召開 說好的學生輔導法 政院跳票 學生權益誰來顧 記者會 洪孟楷 萬美玲 柯志恩 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

面對2026九合一選戰，各方有志之士早已摩拳擦掌提早佈局，高雄市長陳其邁任期將於2026年結束，綠營多達5人有意爭取，藍營則是定於一尊，藍委柯志恩最被看好。而根據《TVBS民調中心》今（11日）公布最新民調，柯志恩不論對上綠營哪一人選，其支持度都領先，不管是對上綠委賴瑞隆還是林岱樺，雙方差距5個百分點，為所有對戰組合中最少。若對上前勞動部長許銘春，則柯志恩大幅領先21個百分點，差距最大。

綠營有意爭取下屆高雄市長寶座者眾，包含綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春，根據最新民調，若民進黨推派林岱樺參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決，柯志恩支持度為40%，林岱樺則獲得35%市民支持，雙方差距5個百分點，另外26%未決定；若民進黨推派賴瑞隆參選，與國民黨柯志恩對決，柯志恩支持度同樣為40%，也有35%支持賴瑞隆，同樣差距5個百分點，25%還沒決定。

若許智傑代表民進黨參選，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩支持度為42%，高於許智傑的34%，差距8個百分點，另外24%未決定。若民進黨是由邱議瑩代表參選，高雄市民對國民黨柯志恩的支持度為 43%，高於邱議瑩的34%，兩人差距近一成，另有23%未決定。

至於若民進黨推派前勞動部長許銘春對決柯志恩，則有四成五的市民支持柯志恩，遠遠高於24%支持許銘春，另有31%民眾未決定。

該民調訪問主題為2026高雄市長可能人選民調，訪問時間自113年9月2日至9月10 日晚間18：30-22：00，調查方法則是電話後四碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本為940位20歲以上高雄市民，抽樣誤差95%信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內，經費來源TVBS。
 

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