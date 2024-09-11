「台灣電商人」浙江過中秋　體驗台州刺繡非遺技藝尋商機

▲浙江台州椒江區舉辦「中秋月圓 非遺無缺」兩岸同胞迎中秋參訪活動。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江台州椒江區6日起連續五天舉行「中秋月圓 非遺無缺」兩岸同胞迎中秋活動，提前共度中秋佳節。活動期間約有70餘名台籍民眾、眷屬和與會來賓一同參與。據了解，浙江擁有得天獨厚的電商產業優勢，參與活動的台灣青年也以相關產業居多，他們透過非遺文化體驗，嘗試探尋結合品牌的商機。

《中新網》報導，連日來，台青們體驗了台州玻璃雕刻技藝、台州刺繡、章安剪紙等非遺技藝，源遠流長的傳統文化不僅引起大家連連贊嘆，還提供了前所未有的創作靈感。

正在準備考取大陸「互聯網營銷師」執照的台青林兔兔（化名）表示，在台灣曾經做過銷售，同樣都是面對客戶，如果能從大陸學習電商直播知識，在業務上很有幫助，「拿到這張證書後，如果將來到大陸就業，也能多一份底氣。」

另一名在當地發展的台青陳品辰則是在直播行業打滾多年，活動期間，她特別把焦點放在艾灸、拔罐、藥膳、製作香囊和艾灸錘等傳統中醫養生項目上，她認為，「台灣人也喜歡中醫，可以把更多中醫衍生產品放到台灣的電商平台上賣，既能交流中醫文化，也能促進產業合作。」

至於從台灣前往台州參加活動的短影音拍攝者城寶（化名）則是著重在當地的風土人情和文化底蘊上，從而對他寫腳本時，增添許多新的想法，他表示，「希望未來可以從非遺技藝這個話題入手，做出有深度、有文化、受年輕人喜愛的短視頻（短影音）。」