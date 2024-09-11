他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔　PTT炸鍋：今年這樣是對的

▲中秋只放一天，不少人使用特休來放4天。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

下周就是中秋節！一名網友直呼，他支持中秋不放連假，因為比起爽休4天，「補班連上6天」的痛苦值更地獄，因此好奇大家看法如何，「去年靠北補班的你，因中秋沒連假後悔嗎？」文章曝光後，全場一致點頭狂讚，「根本比連上六天好太多了」、「討厭補班，我中秋國+慶連休已經請好假」。

一名網友在PTT表示，最近看新聞調查，指稱「去年靠北補班的人，（對於）今年中秋沒連假後悔了」，而原PO自認沒有後悔，因為比起休4天連假來說，「上班只周休一天更痛苦！」

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對此，原PO堅持主張，想休中秋4天連假，排特休不就好了。最後也好奇拋問大家看法，「去年靠北補班的你，因中秋沒連假後悔嗎？」

文章曝光後，底下網友一致贊成，「不會阿！超爽的，上一天班就又要放假了」、「自己請假不就好了」、「特休用下去照樣連休爽爽過」、「根本比連上六天好太多了」、「不會後悔，想放自己請特休」、「沒差吧，連假一堆人才煩」、「連假都在塞車，補班上的很痛苦，今年這樣是對的，不要連假」、「爽啊不用人擠人」、「討厭補班，我中秋國+慶連休已經請好假」、「自己休啊！小朋友還可以丟學校，超爽的」、「周一一堆人請假，就算上班也沒事」。

去年因為有6個補班日，引發眾多上班族反彈，因此今年大革新，補班日僅有1天，即將來臨的中秋與雙十節都沒有放連假，把放假權交還給上班族，想休的人可拿出特休來放。

關於2025行事曆部分，人事總處公布的行事曆部分，共有「6次連假、1個補班日」，過年一口氣放9天之外，清明兒童節與國慶日可利用特休，請3天也爽放9天，如下：

春節連假：1月25日（六）至2月2日（日）共9天，2月8日為補班日

和平紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）共3天。

兒童節及民族掃墓節：4月3日（四）至4月6日（日），共4天。

請法1｜請3天休9天，3/29～4/6（請3/31～4/2）

請法2｜：請2天休6天，4/1～4/6（請4/1～4/2）

端午節：5月30日（五）至6月1日（日），共3天。

中秋節：10月4日（六）至10月6日（一），共3天



國慶日：10月10日（五）至10月12日（日），共3天

請法｜請3天休9天：10/4～10/12（請10/7～10/9）

▼2025請假攻略。（圖／記者鄺郁庭製表）

