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長者過中秋無負擔！「紫米金蓉糕」僅350大卡　營養師手把手教

▲慈院營養科團隊和同心圓日照中心長者攜手製作紫米金蓉糕，一份熱量約350大卡，長輩可小口咀嚼食用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲慈院營養科團隊和同心圓日照中心長者攜手製作紫米金蓉糕，一份熱量約350大卡，長輩可小口咀嚼食用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院營養科團隊與慈濟同心圓日照中心長者9月10日提早慶祝中秋節，製作蔬食甜點「紫米金蓉糕」，以兩層軟Q紫米包裹一層和入鹹蛋黃的黃豆泥，獨特的香味，口感柔順且老少咸宜。經營養師精算每份紫米金蓉糕熱量約350大卡，可替代高熱量的傳統月餅，不過要建議長者小口咀嚼食用。

▲▼慈院營養科團隊和同心圓日照中心長者攜手製作紫米金蓉糕，一份熱量約350大卡，長輩可小口咀嚼食用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲紫米金蓉糕材料部分，包括紫米、圓糯米、砂糖、黃豆、奶油（蛋奶素）、麥芽糖、米酒（有忌諱者可不加）、鹹蛋黃、和水。

同心圓日照中心主任張幸齡也指出，活動一開始，先由營養師楊靜與83歲的劉張月英一起以蛋黃和黃豆烹煮黃豆泥；這次營養科團隊帶領長者分組一起做紫米金蓉糕，讓長輩邊透過手作點心邊回憶，手腦並用，回顧中秋節吃月餅的情景。

▲▼慈院營養科團隊和同心圓日照中心長者攜手製作紫米金蓉糕，一份熱量約350大卡，長輩可小口咀嚼食用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲楊靜營養師提醒，一份紫米金蓉糕約標準碗8分滿的飯，有血糖問題的人，建議減少正餐中主食約減一半到三分之一的量。

楊靜說，傳統月餅的外皮和內餡多以酥皮、甜白豆沙所組成，一顆熱量從500大卡到700大卡。紫米金蓉糕不但熱量約只有一半350大卡，還富含可促進消化的紫米膳食纖維、花青素、維生素E、維生素B1、鐵、鎂、鋅、鉀等多種維生素和礦物質，不但能抗氧化，更有助維持人體正常機能。黃豆泥是紫米金蓉糕的主要材料，富含高吸收利用率的植物性優質蛋白，同時可提供鈣質和較低的脂肪、膽固醇，是理想的蔬食蛋白質來源。

▲▼慈院營養科團隊和同心圓日照中心長者攜手製作紫米金蓉糕，一份熱量約350大卡，長輩可小口咀嚼食用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲營養科團隊為慶祝中秋佳節，和同心圓日照中心長者攜手共同製作紫米金蓉糕。

不過，楊靜也提醒，一份紫米金蓉糕的重量約180克，其中碳水化合物約53克，約標準碗8分滿的飯，有血糖問題的人，建議減少正餐中的飯、麵或饅頭等主食約一半到三分之一的量，或適量分次食用，避免負擔過大；如果腎功能較差的人，需限制蛋白質，也建議分次食用。為了讓長者安心享用，楊靜特別建議，可使用小湯匙小口咀嚼，並確定吞嚥完全再進食，避免嗆咳或消化不良。

▲▼慈院營養科團隊和同心圓日照中心長者攜手製作紫米金蓉糕，一份熱量約350大卡，長輩可小口咀嚼食用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲楊靜營養師（右一）表示，透過手作糕點的互動，將健康理念融入生活。

透過手作糕點的互動，不僅讓長者在中秋佳節感受到濃厚的節日氛圍，也將健康理念融入生活，一起蔬食護生的精神。楊靜也期待更多人在家製作紫米金蓉糕，感受到健康蔬食的美味與新意。

▲▼慈院營養科團隊和同心圓日照中心長者攜手製作紫米金蓉糕，一份熱量約350大卡，長輩可小口咀嚼食用。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

※紫米金蓉糕 食譜：
一、料理特色：
優質蛋白質:100%黃豆泥提供植物性優質蛋白
低熱量、低精製糖：一份約350大卡，只含精製糖約18.5克，以更無負擔的方式享受佳節點心
富含膳食纖維：來自紫米跟黃豆的天然膳食纖維，一份約含3.8克

二、材料(6份)
1.紫米 120克
2.圓糯米 140克
3.砂糖 130克
4.黃豆 　150克
5.奶油 45 克
6.麥芽糖 20 克
7.米酒 20 克(有禁忌者可不加)
8.鹹蛋黃 2 個(蛋奶素，約30克)
9.塑膠盒 6 個
10.水

三、器具
瓦斯爐
不沾鍋
鐵盆
鐵碗
刮刀
果汁機或食物調理機
電子秤
電鍋

四、作法：
1.前一天分別將紫米、圓糯米、黃豆洗淨泡水。
2.紫米、圓糯米加水用電鍋蒸熟。
3.黃豆加水用快煮鍋或一般的鍋子煮熟至軟。
4.熟的紫米、圓糯米加入糖30克、奶油15克、米酒20克拌勻，旁邊放涼備用
5.黃豆瀝水後加入鹹蛋黃2個、糖100克、奶油30克，用果汁機或食物調理機打勻成細緻的黃豆泥，若喜歡較有顆粒的口感，可以減少攪打的時間。
6.黃豆泥放入不沾鍋中稍微拌炒減少水分，並加入麥芽糖20克拌勻，此步驟需注意要不斷翻炒並開小火，避免燒焦。
7.將一層紫米(約50克)鋪入杯中，鋪上一層黃豆泥(約80克)，再鋪上一層紫米(約50克)，可依喜好自行增減比例。

五、營養分析：

營養素 1杯(約180g)
熱量（kcal） 350
蛋白質（g） 12
脂肪（g） 11.4
碳水化合物（g） 53.2
糖(g) 18.5
膳食纖維(g) 3.8

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