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國民黨台南市黨部贈中秋賀禮　支持「希望之窗看見好市集」傳遞溫暖

▲中國國民黨台南市黨部，致贈中秋賀禮給「希望之窗看見好市集」和台南市私立蘆葦啟智中心，表達對社會弱勢團體的關懷與祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中國國民黨台南市黨部，致贈中秋賀禮給「希望之窗看見好市集」和台南市私立蘆葦啟智中心，表達對社會弱勢團體的關懷與祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中國國民黨台南市黨部於中秋佳節，代表財團法人中國國民黨身心障礙者保護基金會，由市黨部莊占魁副主委、書記長洪菽珮、東區黨部主委陳淑玲致贈中秋賀禮給「希望之窗看見好市集」和台南市私立蘆葦啟智中心，表達對社會弱勢團體的關懷與祝福。

「希望之窗看見好市集」不僅是展示與銷售精美商品的平台，更是一個充滿愛心與社會責任的場所。該市集由視覺障礙者營運，不僅提供優質商品，也積極舉辦各類公益活動，幫助更多視障孩子，為社會的弱勢群體帶來希望與支持。

此外，國民黨台南市黨部也前往財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心，為那裡的孩子們送上愛心月餅。蘆葦啟智中心長期致力於智障者的教育與發展，為他們提供專業的照顧與學習環境。黨部希望通過這次的愛心贈禮，為中心的孩子們帶來節日的歡樂，也呼籲社會各界能夠持續關注和支持智障者的成長與發展。

▲中國國民黨台南市黨部，致贈中秋賀禮給「希望之窗看見好市集」和台南市私立蘆葦啟智中心，表達對社會弱勢團體的關懷與祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨台南市黨部主委謝龍介立委表示，此次贈送的中秋賀禮，旨在鼓勵「希望之窗」繼續發揚光大，將這份關愛與關懷傳遞給更多有需要的人。國民黨台南市黨部強調，將一如既往地支持本地社會公益事業，並期待與各界共同努力，創造一個更加包容與溫暖的社會。

▲中國國民黨台南市黨部，致贈中秋賀禮給「希望之窗看見好市集」和台南市私立蘆葦啟智中心，表達對社會弱勢團體的關懷與祝福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「中秋節是家人團聚的時刻，也是我們思考如何為社會做出貢獻的時刻。」國民黨台南市黨部表示。「希望之窗看見好市集」展現了視障者自力更生、自強不息的精神，值得我們尊重與支持。未來，我們將繼續關注並支援這樣的公益活動，讓社會更加美好。

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