明天可能有雙颱！低壓挾水氣全台濕答答　降雨熱區曝　

▲受到熱帶性低氣壓的外圍雲系影響，今天到明天清晨北部、東半部有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

目前有2個熱帶性低氣壓生成，中央氣象署指出，今（10日）到明晨因熱帶性低氣壓的外圍雲系影響，北部及東北部有短暫陣雨，周四起水氣多，降雨擴大，周末到下周一低壓帶影響更明顯，北部、東半部及外島都有短暫降雨的機率。

氣象署簡任技正伍婉華說，今上午8時位於台灣東北方的低氣壓，增強為熱帶性低氣壓，目前位在台北東北方約400公里海面上，預估以西北西轉偏西的方向移動，預測有機會在明天增強輕度颱風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2個熱帶性低氣壓路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

不過伍婉華說，該熱帶性低氣壓所在環境與結構，對未來發展幫助不強，其外圍雲系從今天開始到明天清晨影響台灣天氣，何時增強為輕颱、未來路徑預測，進一步觀察。另外，今日清晨2時在關島附近生成的熱帶性低氣壓，也有機會在明天形成輕颱，預估路徑往大陸浙江靠近。

伍婉華表示，從南海到台灣、菲律賓東方海面、琉球海面，未來一周都是低壓帶， 目前有2個熱帶性低氣壓，還有其他低氣壓在持續消消長長，熱帶低氣壓未來強度及移動狀況，距離台灣有多近，目前國內外模式都有差異，氣象署將密切觀察。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，伍婉華指出，未來一周天氣不穩定，今天到明天清晨受到熱帶低氣壓的外圍雲系影響，北部、東北部有短暫陣雨，且有較大雨勢，花東地區也有零星降雨，中南部及各地山區有午後陣雨，中南部可能有較大雨勢。

她說，明天白天若熱帶性低氣壓遠離往浙江靠近，白天水氣減少，大部分地區可以看見陽光，明天清晨外圍雲系讓北部有些降雨情況，午後西半部及東半部山區有午後短暫陣雨，中南部容易有較大雨勢出現。

伍婉華表示，周四、周五水氣變多，風場轉為偏東風，迎風面東半部有降雨，台北也有零星短暫降雨，澎湖、金門及馬祖轉為雲多有短暫陣雨，中南部則屬於午後局部陣雨的型態。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，周末到下周一低壓帶影響變明顯，北部、東半部有短暫降雨，澎金馬也是這樣天氣，中南部屬於午後陣雨型態。未來幾天熱帶系統或低氣壓怎麼靠近台灣、帶來多少水氣及強度，將決定雨勢大小，氣象署會持續觀察。

溫度方面，伍婉華表示，整體仍偏悶熱，今天南部34度，本島33至32度，澎湖金馬33至31度，明天西半部溫度較高。另外，周日、下周一基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪，前往海邊活動要留意。