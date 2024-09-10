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貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲根據國際命名，「貝碧佳」（Bebinca）由澳門提供，指牛奶布丁。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天凌晨2時在關島東南方海面生成一個熱帶性低氣壓。氣象專家林得恩表示，根據今晨日本氣象廳最新數值模式模擬路徑，準貝碧佳颱風向北轉西北方向前進，也就是非常靠近台灣的方向，時間點可能落在中秋節前夕，由於時間尚久，仍需持續追蹤。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，有一種月餅是「牛奶布丁」口味！由於西北太平洋海溫高達30度或以上，垂直風切也相對微弱，加上海水熱焓量值又高等綜合有利環境條件下，原位於菲島東方外海的95W，評估最快周三有機會增強為颱風，名字就叫貝碧佳，它由澳門命名，是一種牛奶布丁。

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▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩說，根據今晨日本JMA最新數值模式模擬路徑結果顯示，準貝碧佳颱風將循環境駛流場的導引下，向北轉西北方向前進，也就是非常靠近台灣的方向，時間點可能落在中秋節前夕；而美國NCEP及歐洲ECMWF模擬路徑較為偏東，距離台灣位置較遠，由於時間尚久，不確定性大，仍需持續追蹤守視監測。

氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，熱帶低壓有機會變颱風，預計最快周三成颱，目前預估路徑以通過琉球群島為主。至於是否可能更靠近台灣？她指出，都有機會，因3、4天後的路徑有不確定性，還要再觀察。

陳姵安提到，周五到下周一熱帶性低氣壓靠近，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

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