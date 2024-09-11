貝碧佳增強中　明起雨區擴大

▲貝碧佳持續發展中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

貝碧佳增強中，周四起雨區擴大！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估輕度颱風貝碧佳周六、周日會來到琉球群島附近，距離台灣有點遠，沒有發布颱風警報的問題，但周六到下周二會受到低壓帶影響。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天熱帶性低氣壓逐漸遠離，天氣相對穩定，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中高雄、屏東及各山區雨勢較明顯，有局部大雨機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



黃恩鴻說，周四、周五水氣偏多，偏東風，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，大台北也可能零星降雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部有局部較大雨勢機率。

黃恩鴻表示，周六到下周二低壓帶影響，東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，而周六、周日北部也有局部短暫陣雨。

氣象署觀測，輕颱貝碧佳今晨2時近中心最大風速每秒18公尺，預報未來72-96小時，近中心最大風速將來到每秒30公尺，強度來到輕颱上限。

黃恩鴻提到，貝碧佳未來朝偏西北前進，預估周六、周日會來到琉球群島附近，之後偏向華中沿海登陸，距離台灣有點遠，沒有發布颱風警報的問題；而另一個熱帶低壓預估不會變颱風，因今早將碰觸陸地，會減弱很快。

至於近期是否可能還有其他颱風生成，黃恩鴻分析，還是有機會，因菲律賓東方海面是大低壓帶，但時間可能要等到周末到下周一，還要再觀察。

▼最新貝碧佳路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

