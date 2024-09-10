貝碧佳醞釀中！　侵台機率曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，熱帶性低氣壓最快24小時內，就會發展為颱風貝碧佳，大致往琉球海面移動，直接侵台機會不高，但周末受颱風外圍水氣影響，仍會帶來不穩定的天氣。

廖于霆指出，今天低氣壓環流通過台灣北部海面，台灣各地天氣受到它的影響，顯得較不穩定，北部全天有短暫陣雨，中南部山區午後有雷陣雨。

▼熱帶低壓（95W）發展中。（圖／JTWC）



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廖于霆說，這種情況預計會持續到周三，屆時低氣壓中心將進入大陸，台灣降雨才會逐漸減少，但是各地山區仍有午後雷陣雨，沒下雨的時候，天氣還不錯，多雲時晴，可見陽光；周四、周五受偏東風影響，東半部整天有短暫雨，各地山區午後有雷陣雨。

廖于霆提到，未來一周西北太平洋的熱帶擾動仍然活躍，今天凌晨在台灣東南方3200公里海面上，有新的熱帶性低氣壓形成，最快24小時內就會發展為颱風貝碧佳，大致往琉球海面移動，直接侵台機會不高；但周末受颱風外圍水氣影響，仍會帶來不穩定的天氣，午後容易出現短時強降雨。

廖于霆表示，下周數值模式持續預報，有颱風在菲律賓東方海面形成，且有接近台灣的趨勢，建議大家每天稍加關注即可，因為活在數值模式裡的颱風變數還很大，不確定性高。

中央氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，熱帶低壓有機會變颱風，預計最快周三成颱，目前預估路徑以通過琉球群島為主。至於是否可能更靠近台灣？她指出，都有機會，因3、4天後的路徑有不確定性，還要再觀察。

▼最新熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）





