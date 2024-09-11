快訊／國家警報響！大雷雨狂灌4地　「暴雨警戒區」曝

▲部分地區午後出現大雷雨。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續不斷，中央氣象署今（11日）下午3時59分針對彰化縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，並針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署表示，彰化縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣大雷雨持續時間至下午5時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲彰化縣、嘉義縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至下午5時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署表示，今日各地為多雲到晴，午後大台北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，苗栗以南山區並有局部大雨發生的機率。

大雷雨即時訊息

影響時間：11日白天

＊警戒區域

彰化縣：二水鄉

南投縣：竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉

嘉義縣：大林鎮、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

山區暴雨

影響時間：11日白天

＊警戒區域：嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉