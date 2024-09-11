快訊／高雄工安意外！50歲男4樓掉到2樓　頭部受傷送醫搶救

▲高雄燕巢一處工地發生工樓失足墜樓意外。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市燕巢區今(11日)發生一起工安意外，一名50歲男性工人不慎從4樓跌至2樓鋼構，造成頭部創傷，被送往醫院救治。

事故發生在11日下午2點多，警消獲報，燕巢區大學路一處工地發生工人墜樓。救護人員趕抵現場，發現一名50歲黃姓工人頭部有外傷，緊急將他送往醫院救治。

警方初步了解，黃男於工地乘坐高空作業車配置水電管線，過程中疑不慎失足，從約4層樓高度跌落至2樓鋼構，全案已通報勞檢處處置。