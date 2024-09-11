高雄婚紗名店燒光！遭爆料「2樓變4樓」　市府證實：列管中違建

▲高雄婚紗名店燒光，市府證實屬於列管中違建。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區中正、林森路口的知名婚紗店「翡麗婚禮」，10日下午突傳火警，4層樓全面燃燒，初步估計損失破2億。不過，該棟建築遭爆料是加蓋違建，高雄市違建大隊今日證實，該棟建築先前已查報在案，是列管中違建，但屬非優先拆除對象，後續交由屋主自行處理。

▲▼高雄知名「翡麗婚禮」陷火海…5、6千件禮服全燒光。（圖／記者陳宏瑞攝）

翡麗婚禮在中正路、林森路口已經營業17年，昨日原本店家例行公休，但會計去銀行回來時發現4樓攝影棚突然起火，2、3樓的禮服超過5、6千件全部燒光，3隻店貓也沒逃出來，錢姓負責人無奈嘆，預估損失金額可能高達2億多。

不過，有網友在網路爆料稱，「會燒得這麼乾淨，只剩骨架，是因為違建嗎？」，他看使用執照只看得出是兩層樓的加強磚造，但為什麼殘骸看起來是四層樓。他並稱，「google過去的街景圖來看，2009年8月就長這麼高了。」

▲高雄婚紗名店燒光遭爆2樓變4樓。（圖／記者賴文萱攝）

對此，高雄市違章建築處理大隊副大隊長陳碩甫表示，經過調閱相關資料，該棟建築領有合法2層的執照，包含1層屋突，但現況經過火災，已經無法實際判別樓層數跟高度。

陳碩甫表示，這案先前也已經查報在案，屬於非優先拆除對象，也是列管中的違建，後續將交由屋主自行處理。