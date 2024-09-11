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高雄漁民疑落海失聯！膠筏海上獨漂　陸海空搜索33hrs仍未尋獲

▲▼王姓漁民失蹤。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲王姓漁民失蹤，搜救人員執行陸海空搜索。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄中芸漁港一名王姓漁民昨(10日)凌晨3點駕駛膠筏出港作業，清晨6點卻有人發現該船上沒有人，僅剩膠筏獨留海上，懷疑王姓漁民落海。海巡、消防陸續出動20人下水尋找，同時以無人機進行空中搜索，並申請空中勤務總隊支援搜索，但直至今(11日)中午仍未尋獲。

海巡署南部分署第五岸巡隊10日清晨6點接獲報案，指稱中芸籍「王Ｏ營號」膠筏王姓漁民在10日凌晨3點40分出港作業，但他所駕駛的膠筏出現在林園西溪泊地一帶，而船上卻未見人影，懷疑王姓漁民落海失聯。

▲▼王姓漁民失蹤。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼搜救人員於近岸海域下水找人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼王姓漁民失蹤。（圖／記者許宥孺翻攝）

海巡立即編組進行協尋任務，通報消防局林園分隊、鳳祥分隊及海上救難協會至西溪泊地一帶岸際尋人，並編派水下搜救小組視海象狀況及安全評估，適時於近岸海域下水尋找，並通報海巡艇、鹽埔分隊CP艇於事發附近海域搜尋，及派遣第三無人機區隊自鳳鼻頭漁港起飛實施空中搜索作業，也申請空中勤務總隊支援飛行2架次。

第五岸巡隊表示，截至11日中午12點，合計動員岸際11車20人、海域6艇次及無人機4架次，不過仍未尋獲王姓漁民。

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