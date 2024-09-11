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快儲水！高雄9／12停水降壓13.5hrs　4萬用水戶受影響

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄9/12有3行政區將停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意！自來水公司辦理淨水廠設備檢驗，由於工程需停止供水，預計明(12日)上午8點30分至晚間8點辦理停水，管末高地區則於晚間10點復水，將影響供水13.5小時，屆時大寮區、鳳山區、大樹區將有4萬用水戶受影響。

依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，用電場所電力設備，每6個月至少檢驗一次，每年至少停電檢驗一次。水公司原定於7月25日配合台電辦理太陽能光電介接工程，一併辦理翁公園場電氣設備檢驗，受到凱米颱風影響，延至9月12日辦理。

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水公司指出，停水時間為9月12日上午8點30分起至晚間8點，影響供水時間總計11.5小時，管末高地區則於晚間10點復水，受影響民眾請提前儲水備用。

▲▼高雄9/12停水降壓。（圖／記者許宥孺製表）

▲▼高雄9/12停水降壓。（圖／記者許宥孺製表）

▲▼高雄9/12停水降壓。（圖／記者許宥孺製表）

停水區域包含大寮區、鳳山區以及大樹區共3個行政區，影響供水時間總計11.5小時，影響戶數約3萬6000戶；降壓區域則有大寮區前庄里和中庄里，影響戶數約4000戶。考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道。

水公司強調，本次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，包括大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊一帶、山頂國小一帶、進學路衛生所以上高地區、正氣路、中山工商，約於晚間10點復水。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

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