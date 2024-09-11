陳智菡遭竹檢打臉！馬偕兒醫查無不法　吳崢：護航柯文哲冷血瞎扯

▲民進黨發言人吳崢。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城案遭羈押禁見，而民眾黨立院黨團主任陳智菡卻開立新戰場，質疑新竹馬偕兒童醫院容積率從250％暴增至450％，新竹地檢署今（11日）回應，查無具體違法情事。對此，民進黨發言人吳崢表示，陳智菡為護航柯文哲，冷血瞎扯兒童醫院，慘被打臉，連同黨新竹市代理市長邱臣遠都切割，民眾黨還要為了護航，嗜血消費整個竹竹苗地區的兒童醫療權益嗎？

吳崢貼出「新竹地檢新聞稿」表示，新竹地檢署今天最新聲明，媒體報導新竹馬偕兒童醫院容積案，查無不法，簽結，講完了。陳智菡為護航柯文哲，冷血瞎扯新竹兒童醫院，慘被打臉！

▼新竹地檢署11日新聞稿，稱新竹馬偕兒童醫院查無具體違法情事。（圖／新竹地檢署提供，點圖放大）

吳崢指出，昨天就說過，今年初最高行政法院判決定讞新竹兒童醫院「於法並無違誤」。連陳智菡同黨的新竹市代理市長邱臣遠都切割說，「外界」有諸多誤解，新竹重視兒童醫療權益。

最後，吳崢強調，法院、檢調、竹市府，瘋狂打臉陳智菡，連三響，民眾黨還要為了護航柯文哲，嗜血消費整個竹竹苗地區的兒童醫療權益嗎？

▼ 民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）