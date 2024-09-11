柯文哲遭押謝立功拋「認罪協商」　小草怒轟：滾回國民黨

▲民眾黨前秘書長謝立功。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來因京華城弊案遭羈押，民眾黨中央、支持者苦思協助柯文哲的辦法，但前民眾黨秘書長謝立功在臉書上「獻策」，為黨長遠發展柯應認罪協商，爭取最有利的結果。但此發言馬上引來支持者怒轟，「沒有做的事情為什麼要認罪協商？」、「知道這個司法是不公正的，然後你認同？」、「你到底哪一黨的？沒做的事要認罪，那你來認好了」、「藍色派你來臥底嗎？」、「滾回國民黨好嗎」。

謝立功在臉書表示，「善用訴訟策略，迎柯回家，主持大局」，認為當小草在為柯主席被媒體斷章取義而感到憤怒之時，是否也能客觀分析相關新聞內容？

謝立功說，他身為民眾黨前秘書長，了解也深愛這個黨，因此有機會就會為主席澄清說明、為黨長遠發展建言，「提出認罪協商的概念，是基於過去在刑事法理論與實務上的心得，試由辦案人員心態來調整訴訟策略，爭取最有利的結果」。

謝立功表示，依主席第二次裁定書上內容顯示，柯主席應該已有承認部分事實，其實無關緊要的具體事實不用否認，需要說明的就詳細說清楚，爭取各界認同，這才是反守為攻。

謝立功喊話，希望支持者以理性、務實、科學的態度，面對當前的挑戰，團結在一起、用智慧度過這次的風暴，打不死將會使我們更強大。

但這番言論聽在「小草」耳裡，卻頗不是滋味。不少柯文哲支持者湧入謝立功臉書留言批評，怒斥「直接退黨加入民進黨比較快」、「你到底在講什麼，為什麼要認罪協商？…… 沒有做的事情為什麼要認罪協商，難道你也知道這個司法是不公正的，然後你認同？」、「大哥，你到底哪一黨的？沒做的事要認罪，那你來認好了」、「你果然不演了，是藍色派你來臥底嗎？」、「滾回國民黨好嗎」、「民眾黨不開除此人黨籍真的令支持者心寒」。