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酒駕害好友車遭扣　裁決所前嗆：不關我事…2男反目互毆

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子日前借車給好友，未料好友酒駕遭警方攔檢，因拒絕酒測車子被扣押，男子與好友相約新北市交通事件裁決所討論申訴問題，沒想到2人竟在門口起口角，好友撇責嗆「不關我的事」，男子氣得直接動手，好友遭毆頭部紅腫、左耳撕裂傷，警方獲報到場將他送醫，雙方事後互告，訊後分別依傷害、恐嚇、毀損等罪移送偵辦。

▲▼潘男與張男在街上互毆，潘男向警方表示借車給張男卻酒駕遭扣車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲潘男與張男在街上互毆 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，30歲潘男與29歲張男是朋友關係，日前潘男把車子借給張男使用，沒想到張男卻酒駕遭警方攔檢，因拒絕酒測車子直接被扣了1個月，引起潘男不滿；9日下午2時許，潘、張2人相約到板橋區中山路一段的新北市交通事件裁決所，打算去申訴。

2人在門口聊天時，潘男指責張男為何跟他借車還酒駕，張男撇責嗆「不關我的事」，潘男氣炸直接當街動手，雙方在裁決所門口互毆，警方獲報趕抵，張男被揍的頭部紅腫、左耳撕裂，員警協助將他送往亞東醫院救治，事後雙方互告傷害，潘男另表示遭張男恐嚇、毀損衣物，訊後依法移送新北地檢署偵辦。

▼潘男向警方表示借車給張男卻酒駕遭扣車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼潘男與張男在街上互毆，潘男向警方表示借車給張男卻酒駕遭扣車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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