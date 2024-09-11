車牌被扣！台中天兵男「借一塊來掛」　險害父母成小偷

▲▼台中市有3名男子的車牌被扣，竟然歪腦筋動到家人身上，害無辜父母吃上官司。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市有3名男子分別因超速、酒駕，汽機車車牌遭警方扣牌，結果竟把歪腦筋動到父母身上，有的拿父親機車車牌掛在自己車上，有的掛上贓車車牌，害父親差點被當作成竊嫌，有的則是上網購買車牌，連累母親被調查送辦。

台中警察局第五分局四平派出所員警，在環中路、榮德路口發現1輛機車排氣管發出巨大聲響，攔查後發現，車體顏色與車牌所登記的資料不符。23歲徐男一開始還想裝傻，後來才坦承前陣子超速遭到扣牌，只好向父親借來車牌裝上。警方除了當場開單拖吊，並對徐男父親依「牌照借供他車使用」違規開罰。

四平所另名員警巡邏經過敦化路時，發現1輛懸掛失竊車牌的機車違停紅線，經通知車主到案說明，原來這機車都是兒子、42歲的鄭姓男子在使用。鄭男供稱，他因為騎父親的機車酒駕，牌照被吊扣，所以向朋友借來車牌，掛到父親車上。不料，這塊車牌竟是偷來的，因此差點害父親被警方當成竊嫌。

松安派出所員警在松竹路上發現1輛自小客車所懸掛的車牌字體異常，經攔停檢查，該車號牌果然是偽造的。64歲的王姓女駕駛一頭霧水地表示，這車平時都是自己與家人使用，從來沒有借給其他人，怎麼可能會懸掛偽造車牌。

警方提醒這輛車曾在112年底因酒駕遭扣牌，原來，王姓女子的兒子為了怕被母親責罵，對於車牌遭扣一事隻字未提，私自上網訂購假牌掛回，原以為所做的一切神不知鬼不覺，豈料母親開車時遭警方攔查露餡，員警當場將王女依行使偽造特種文書罪送辦。