快訊／黃子佼被控性侵「泳裝少女」　北檢不起訴：罪嫌不足

▲黃子佼因涉嫌性侵未成年少女7案不起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼被控涉嫌在2006年當紅期間，以「為藝術犧牲」等理由，誘導當時17歲的K小姐穿泳裝拍照，再趁調整姿勢的機會猥褻、性侵得逞，台北地檢署根據K小姐提告情節，逐一調查相關事證，並傳喚黃子佼出庭釐清案情後，11日以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。

黃子佼在2023年間遭告發猥褻、性侵多名女子，當時妨害性自主案部分，1件查無事證，1件當事人和解撤告而不起訴，但檢警偵辦期間，意外發現黃子佼從2013年2月註冊成為偷拍論壇「創意私房」會員，並從2017年8月到2023年7月為止，付費購買、下載未成年性影像檔，並儲存在隨身硬碟中。

檢察官原本考量黃子佼坦承犯行，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，給予黃子佼緩起訴處分，但黃子佼持有未成年性影像案曝光後，引起輿論譁然，K小姐也透過網紅Zofia發文表示，曾在求學期間遭黃子佼性侵。

K小姐指控，她在2006年8月間還只有17歲的時候，受黃子佼邀約到內湖住處，引導她換上清涼泳裝，並近距離在沙發上變換各種姿勢，黃子佼當時趁著調整姿勢的機會，觸碰她的碰敏感部位，再以「為藝術犧牲」為由，跨坐到她身上性侵得逞。

K小姐不滿遲未獲得黃子佼道歉，決定提告，檢察官曾在2024年7月2日，以他字案被告身分，首度傳喚黃子佼，但黃子佼臨時請假神隱，3天後才在律師陪同下，出庭應訊約1個小時後請回。

至於黃子佼先前獲緩起訴的無故持有7支未成年影像案，經高檢再議發回，北檢提起公訴後，原本認錯的黃子佼在更換律師後，當庭改口不認罪，檢察官再追加起訴黃子佼另外持有41支未成年影像，併案由台北地院審理中。