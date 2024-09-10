大同醫院經營權換手！高醫醫護大反彈　長庚3保障：薪資比過去優

▲高雄長庚醫院。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院的經營權將在明年從高醫團隊轉到長庚團隊，不過原先在大同醫院工作的高醫員工擔心自己的工作權不保，長庚醫院給出3大承諾，保障原有醫護團隊的福利與薪資。

高雄長庚醫院在今天（10日）晚間發出新聞稿，強調保障員工的具體方案：本法人自取得市立大同醫院醫療服務合作案議約第一順位後，員工留任與保障即是我們持續關心的重要議題，在無法順利取得目前市立大同醫院(委託高醫大法人經營)員工薪資與福利制度下，本法人仍秉持著照顧員工及留任現職員工之最大誠意，分別說明如下：

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在「工資計算」方面，將落實徵選公告「工資不得低於原所支薪給」原則，承諾於合作計畫期間，就現行市立大同醫院2024年8月31日一般正式員工之支薪計算標準，持續保障未來工資計算優於現狀標準，並提出增加工資方案列入履約承諾。

在「年資計算」方面，本法人承諾於2024年8月31日前已聘僱到職於市立大同醫院的一般正式員工，留任後之『年度特休日數』計算，將全數概括承受。(例如：原高醫5年加大同10年，共採計15年年資核給特休)

在「福利制度」方面，本法人承諾將依照高雄醫學大學醫療事業企業工會主張，留任員工之福利制度將全部沿用原雇主(高醫大法人)之現行福利制度(包括就醫優待、員工子女教育補助等)。

員工一直是我們重視的重要資產，本法人對於上開所有承諾事項，將於計畫期間內持續接受主管機關監督與查核，誠摯歡迎所有員工繼續留任，持續為打造新大同與高雄市民的健康共同努力。

