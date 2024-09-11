高雄婚紗名店6千套禮服燒光…新人急問怎麼辦　店家豪氣回應了

記者賴文萱／高雄報導

高雄新興區中正、林森路口的知名婚紗店「翡麗婚禮」，10日下午突傳火警，4層樓全面燃燒，現場5、6000件禮服全都燒光光，不少下訂禮服的新人見狀也無助急問「該怎麼辦？」。對此，店家做出緊急處理表示，針對結婚新人及拍攝新人，將安排至分店重新挑選婚紗，相關婚攝及造型服務也都將正常執行。

▲▼高雄知名「翡麗婚禮」陷火海…5、6千件禮服全燒光。（圖／記者陳宏瑞攝）

翡麗婚禮在中正路、林森路口已經營業17年，昨日原本店家例行公休，但會計去銀行回來時發現4樓攝影棚突然起火，2、3樓的禮服超過5、6千件全部燒光，3隻店貓也沒逃出來，錢姓負責人無奈嘆，預估損失金額可能高達2億多。

不少預定婚紗服務的新人看見火災消息後，上網無助急問「婚紗都燒毀了，下週宴客不知道該怎麼辦？」，對此，翡麗婚禮也公告首要「緊急處理措施」，會在9/11後陸續聯繫即將將結婚的新人，為避免萬一，也請新人先與官方Line聯繫。

▲高雄婚紗名店6千套禮服全燒光，緊急處理方式出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步針對9月「結婚新人」、9月「拍攝新人」，會安排至分店重新挑選婚紗並重新擬定安排，並將由原團隊執行拍攝服務，所有新人所訂的婚禮當日婚攝及造型服務，將正常執行。

翡麗婚禮指出，因為事情真的很突然，目前已有超過百則訊息需處理，還請新人稍稍等一下下，會盡快做聯繫。另外，店家也提到，有看到各位在網路上給我們的各種鼓勵，真的很謝謝大家。

▲翡麗婚禮錢姓負責人說，5、6千件禮服全燒光，3店貓也沒逃出。（圖／記者陳宏瑞攝）

第一大隊副大隊長彭保景昨日表示，因為建築物裡面很多木造隔間，所以火勢猛烈，火勢在15時52分獲得控制。至於起火點及起火原因，尚待火調科進一步鑑定。

▲消防人員處理現場殘火。（圖／記者陳宏瑞攝）