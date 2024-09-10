網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！大票人力挺　簡大軒道歉了

▲阿辰師詳述兩人間的恩怨。（圖／翻攝自YouTube／Chef Chouchou阿辰師）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有56萬訂閱的YouTuber阿辰師近來透露，和旅法青年廚師簡大軒鬧翻的始末，而這兩年來，也因對方當初在Podcast節目上，嘲諷他「做菜髒髒的」、「做菜技術有差」等語，而遭到酸民攻擊。稍早，簡大軒正式道歉了，「各位的嚴厲指教，我都收到了，謝謝你們幫我上了人生中一堂很重要的課，我會持續反省，繼續努力。」

沉寂近2年，阿辰師日前突然在YouTube頻道發布影片，娓娓道來和簡大軒的恩怨，當初簡上Podcast節目，直說阿辰師經常被冷台的負責人罵，還嘲諷道「他做菜髒髒的」、「做菜技術有差」，對於這項指控，他不能理解，強調從未被同事跟主管抱怨過，更何況他們是開放式廚房，若真的不衛生，早就被投訴到爆了。

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針對簡大軒稱，他沒什麼片子能上，都是很趕地當天提出邀請，就連食材都是隨意從學校帶回的；阿辰師強調，這些都不是事實，每支影片尤其是有來賓的，他都會提前至少一周準備，而簡那集做的肉派捲所使用的材料，也完全是為了拍攝特地從學校挑過帶回的。

▲簡大軒。（圖／翻攝自IG／taiwangentleman）

眼看自己曾將對方視為好兄弟，幫他接一些業配，送他真空機、床墊，連酒類業配的費用也是分他一半，他不禁感到遺憾，覺得是自己雞婆、看錯人了。

對此，大票網友留言直呼，「阿辰師幫他這麼多，背後黑人對嗎」、「阿辰師超可憐，原來大家真的誤會他了」、「簡吃相難看」、「簡做的菜的確看起來比較高明，不過那又怎樣？對恩人的態度是背後捅一刀...嘖嘖」、「好可憐，沒流量只好找這芝麻破事出來蹭」、「建議兩位來直播一場龍蝦三爭霸，流量馬上變現」。

稍早，簡大軒在臉書發文道歉，表示「大家好，經過網路上的紛擾 ，這段時間審思自己在這件事上造成的前因後果。看了Liz的影片，簡大軒，我，就是錯了！胤辰，對不起，我在這裡再次向你道歉。」

▲簡大軒向阿辰師鄭重道歉。（圖／翻攝自臉書／簡大軒 Taiwan Gentleman）

簡大軒接著說道，「這段時間以來，我開始理解你不願意接受我過去的道歉，也明白這段話對你以及身邊的人已造成傷害，若發生在我身上，也許我也會是同樣的決定。兩年來，天地為證，我一路愧疚反省，到此時此刻！而剩下的影片內容，如胤辰所說，陳述他個人看待我和事件觀點，我無法一一回應解釋，避免加深彼此在網路社群上交流的誤解。」

最後，簡大軒表示，在幾經思量後，想更慎重對待接下來所經手的重要事情，「簡大軒和安東尼在此公告，台灣隊已決定退出第九屆世界盃外燴競賽。這段時間大家給我們的贊助款項，會以最快的速度匯還至您的戶頭（各項手續等候時間的不同，也請各位諒解）」、「懇請大家帶著這份熱情與善心繼續支持在各領域傑出的台灣隊伍，我們也會繼續專注在廚藝上，剝掉過去的天真高傲，謙卑地在這條路上盡我們最大的努力走的深和遠。」

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