怕體測沒過...陸軍中士「小畫家P圖」竄改文件　被長官識破慘了

▲陸軍花指部1名中士班長，用小畫家P圖變造公文書，遭判刑1年。（示意圖／ETtoday資料照，圖非當事人）



記者吳佩蓁／花蓮報導

陸軍花東防衛指揮部機械化步兵營第一連中士班長阿強（化名），2022年5月7日到高雄參加士官高級班受訓後，因為擔心體測不合格無法結訓，竟向同期學員借用相關文件後，到網咖用「小畫家」改成自己的名字，再列印出來交給鑑測官，但由於手段太過陽春，當場被鑑測官識破。花蓮地院審理，依行使變造公文書罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並向公庫付6萬元。可上訴。

判決指出，阿強自2013年起服役於陸軍花東防衛指揮部機械化步兵營第一連，擔任中士班長職務。2022年5月7日起，到高雄市陸軍步兵訓練指揮部參加士官高級班受訓，但他擔心體測不合格無法完訓，向同期劉姓學員借用「國軍人員執行基本體能替代項目鑑測主官（管）同意書」、「國軍基本體能測驗替代項目勾選表」公文書，想以替代項目來完成體能鑑測。

同年10月29日，阿強拿著劉員的相關文件，先到超商掃描後，再到網咖使用小畫家，將文件的姓名、身分證號碼、出生年月日等個資全都改成自己的，並列印出來。11月3日阿強持上開變造的公文書至訓練單位鑑測中心，交給盧姓鑑測官執行體能鑑測，但鑑測官在檢錄過程中察覺有異，阿強才坦承犯行。

法官審理認為，阿強身為職業軍人時，竟僅為規避體測訓練，率爾行使變造公文書，足生損害國防部對於軍人體能管理的正確性，考量阿強犯後坦承犯行，應係一時失慮，誤蹈刑章，依行使變造公文書罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，並向公庫付新台幣6萬元。可上訴。