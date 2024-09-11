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侮辱公務員職務罪違憲！辱警「X你娘、沒懶X」　4人都無罪　

▲生氣,憤怒,罵人,不爽。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲辱罵員警無罪判決。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

憲法法庭今年5月判決侮辱公務員職務罪違反言論自由違憲後，彰化地方法院日前針對4件被告對員警飆國罵的案件，同時判決無罪。這些案件的被告，雖然口出「X你媽」「X你爸」、「臭警察」等惡言，但法官認定這都是被告一時的口頭情緒發緒，並不會妨害公務，更不會造成警察執行上的困難，因此將4案全都判決無罪。

依據彰化地院提出的4件判決書，有1件是發生在彰化監獄，一名徐姓受刑人於8年前在舍房內大聲咆哮，嚴重違反秩序，周姓管理員戒護將他送往正舍時，徐不滿遭周男推撞擊頭部致傷，狂飆髒話「X你老爸、X你老媽」狂罵，兩人都提告。周被依假借職務傷害罪，判緩刑2年定讞；徐男則被依妨害公務起罪嫌訴，法院認定，徐是遭到對方動手後受傷才會飆髒罵，並沒有影響到後續的公務執行，因此判決無罪。

另外2件酒後在小吃店咆哮，員警到場制止，被告仍不斷的辱罵員警「你這個臭警察」、「你不要在那邊沒懶X」，遭依刑法侮辱公務員罪起訴。

還有彰化市一名王姓男子，懷疑自己的車遭前妻毀損，氣得撂2人手持棍棒到前妻住處尋釁，警方據報到場，王男不斷的飆罵「警察是又怎樣」、「恁爸連警察也照打！X你娘」，他事後被帶回警局，辯稱，「警察當時說的話我也沒有在聽」、「罵這些話，我又不是針對警察」。

對於該4案的判決，同一法官說明，依據憲法法庭113年判字第5號判決，對於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員當場侮辱，而且是基於妨害公務之主觀目的，足以影響公務員執行之情形，法官並深入闡述立法要旨、妨害公務之認定及其程度。

法官指出，該法保護的法益為「公務執行」，但並不包括公務員名譽、公職威嚴，法院對於個案認定時，不得僅因人民發表貶抑性侮辱言論，即逕自認定其必具有妨害公務之故意。至於妨害公務是指侮辱的行為已明顯干擾到公務員的指揮、聯繫。一般單純的口頭嘲諷或抱怨或出於情緒反應的辱罵，雖會造成公務員的不悅，但通常不會因此妨害公務。

法官認為，該法並非要求公務員對人民無理的辱罵時，只能忍讓，國家本即擁有不同強度的公權力以達公務之目的，面對無法的辱罵，公務員代表國家透過合法手段排除、制止言論，例如由在場同僚、主管警告、制止，若人民立即停止，則不得以侮辱公務員罪定之。反之，持續制止不勸，即判斷其已足以影響公務員之公務執行。

法官強調，對於被告等人口出侮辱性言論並不構成侮辱公務員罪，但不代表法院贊同或鼓勵此種不雅言論，不處罰並不代表贊同。

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