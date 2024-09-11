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Starlink逾7000顆衛星環繞地球！　馬斯克掌全球2／3現役衛星

▲馬斯克（Elon Musk）,SpaceX。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克的SpaceX已發射超過7000顆衛星。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下人造衛星通訊網絡「星鏈（Starlink）」已完成發射第7000顆衛星，馬斯克隨即發文表示，「星鏈現已達到所有現役地球（軌道）衛星約2／3。」

Starlink第7000顆衛星成功發射，讓SpaceX的衛星進一步鞏固了其在太空網路產業中的領導地位。自2019年首次發射以來，短短4年間，Starlink已成為這一領域中最具競爭力的玩家，部署衛星速度為平均每天3顆。

馬斯克旗下太空探索公司（SpaceX）本月5日發射21顆衛星，Starlink部署的現役衛星正式超過7000顆。根據非營利人造衛星追蹤機構CelesTrak最新資料顯示，SpaceX在低地軌道的現役衛星數量已達6370顆，短短3年暴增6倍，現在等於所有運作中衛星數量裡約62%的衛星，都在馬斯克的掌握之下，該公司並以10倍之差，狠甩衛星數量僅次於Starlink的英國新創公司OneWeb。這些還不包括數百顆已失效或脫離軌道的衛星。

SpaceX公司計畫，星鏈系統預計部署多達4.2萬顆衛星，為全球提供高速網路與通訊。事實上相較之下，Starlink對於偏遠和未受服務的地區影響最為深遠。在這些地區，傳統網路服務供應商（ISP）往往因為成本高昂或基礎設施問題而無法提供服務，而Starlink則憑藉繞過地面網絡的方式，為這些過去被視為奢侈品或完全沒有網路連接的地區提供替代選項。

這些衛星已成為全球最偏遠社區的生命線，提供網路服務。馬斯克的Starlink願景即在於此——為那些長期處於數位鴻溝中的人們提供可靠的高速網路。

Starlink目前已在102個國家運行，全球已有超過300萬用戶受益於這項服務。雖然安裝成本需要購買價值300美元的地面接收器並支付月租費，但對於許多難以抵達的地區來說，這個價格與Starlink提供的穩定網速和可靠連接相比，仍然具有吸引力。

不過Starlink處於主宰地位，馬斯克透過控制SpaceX和星鏈網絡所掌握的權力之大，也令外界相當憂心。馬斯克去年曾發文，「在特斯拉、星鏈和Twitter（現已改名X）中，我或許是有史以來掌握最多全球即時經濟數據的人。」

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