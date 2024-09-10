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人類首次商業太空漫步！SpaceX載4人成功升空　億萬富翁也在船上

▲▼人類首次商業太空漫步！SpaceX載4人成功升空　億萬富翁也在船上。（圖／路透）

▲SpaceX的「北極星黎明」任務歷經多日延遲，10日在佛羅里達州甘迺迪太空中心成功發射。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX宣布，「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務在美東時間10日上午7點09分發射升空，載著4位平民組成的私人團隊前往太空，期間將進入地球輻射帶，並進行史上首次民間、商業太空漫步的壯舉，預計5天後返回地球。

綜合外媒報導，這次團隊由億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）、美國空軍退役中校波蒂特（Scott Poteet）、SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）及兼任醫務官的梅農（Anna Menon）等4位平民組成，將依計劃搭乘載人太空船「飛龍堅韌號」，前往距離地球最遠約1400公里的位置，進入范艾倫輻射帶，並停留10個小時。

任務最高潮將在第三天登場，期間艾薩克曼、吉利斯計劃走出開放艙口，依次進行15到20分鐘的太空漫步。在過去，太空漫步被認為是太空任務中相當危險的部分，無論是建造或升級太空站、維修衛星或進行科學實驗，一向屬於官方專業太空人的任務範疇，但「北極星黎明」將打破傳統，締造人類史上首次由民間執行的商業太空漫步紀錄。

▲▼人類首次商業太空漫步！SpaceX載4人成功升空　億萬富翁也在船上。（圖／路透）

▲這次任務是人類史上首次商業太空漫步。（圖／路透）

美東時間10日上午7點09分，「北極星黎明」任務從太空總署（NASA）位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射升空。整個任務將持續約5天，期間也將測試太空服適性、星鏈通訊等近40個實驗性項目，最後在佛羅里達的海岸降落。

這項任務最艱難的挑戰是，SpaceX不僅需要在晴朗天氣發奢火箭升空，還得確保團隊5天後重返地球時，有適合降落的海面和風勢。

 
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