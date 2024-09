人類首次商業太空漫步！SpaceX載4人成功升空　億萬富翁也在船上

▲SpaceX的「北極星黎明」任務歷經多日延遲,10日在佛羅里達州甘迺迪太空中心成功發射。(圖/路透)

記者柯沛辰/綜合報導

馬斯克旗下太空探索科技公司SpaceX宣布,「北極星黎明」(Polaris Dawn)任務在美東時間10日上午7點09分發射升空,載著4位平民組成的私人團隊前往太空,期間將進入地球輻射帶,並進行史上首次民間、商業太空漫步的壯舉,預計5天後返回地球。

綜合外媒報導,這次團隊由億萬富翁艾薩克曼(Jared Isaacman)、美國空軍退役中校波蒂特(Scott Poteet)、SpaceX資深工程師吉利斯(Sarah Gillis)及兼任醫務官的梅農(Anna Menon)等4位平民組成,將依計劃搭乘載人太空船「飛龍堅韌號」,前往距離地球最遠約1400公里的位置,進入范艾倫輻射帶,並停留10個小時。

任務最高潮將在第三天登場,期間艾薩克曼、吉利斯計劃走出開放艙口,依次進行15到20分鐘的太空漫步。在過去,太空漫步被認為是太空任務中相當危險的部分,無論是建造或升級太空站、維修衛星或進行科學實驗,一向屬於官方專業太空人的任務範疇,但「北極星黎明」將打破傳統,締造人類史上首次由民間執行的商業太空漫步紀錄。

▲這次任務是人類史上首次商業太空漫步。(圖/路透)

美東時間10日上午7點09分,「北極星黎明」任務從太空總署(NASA)位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心發射升空。整個任務將持續約5天,期間也將測試太空服適性、星鏈通訊等近40個實驗性項目,最後在佛羅里達的海岸降落。

這項任務最艱難的挑戰是,SpaceX不僅需要在晴朗天氣發奢火箭升空,還得確保團隊5天後重返地球時,有適合降落的海面和風勢。

Watch live as Falcon 9 launches the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew on a multi-day mission orbiting Earth https://t.co/u1KqQx5AFr