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貝碧佳颱風誕生「一路向西衝」最新路徑曝！5天後恐逼近台灣

▲▼貝碧佳颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、NCDR）

▲貝碧佳成颱，須留意未來路徑變化。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

今年第13號輕度颱風「貝碧佳」（Bebinca）今（10日）晚誕生，中央氣象署指出，貝碧佳目前位在距離台灣2770公里外的海面上，預估未來往西北轉西北西朝琉球南方海域移動，5天後有可能來到台灣北部、東海附近。國家災防科技中心也預警，須留意颱風未來路徑變化。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分析，目前西北太平洋有兩個系統，其中原位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓已於今晚發展為13號輕颱「貝碧佳」，預測將網琉球群島方向移動。未來五天內，菲律賓東南方可能還會有另一個新的熱帶低壓系統，且這個新系統可能朝南海方向移動，並「同時可能有3個颱風的存在」。不過從摩羯颱風的經驗可知，超過3天的颱風路徑預測變動度是非常大，先觀察14至15日可能生成的颱風，成颱後預報上趨勢就會逐漸穩定。

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▼貝碧佳一路西行。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝日本氣象廳）

▲▼貝碧佳颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、NCDR）

▲▼貝碧佳颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、NCDR）

▲▼貝碧佳颱風。（圖／日本氣象廳）

氣象署預報，貝碧佳今晚中心位在關島南方120公里海面上、鵝鑾鼻東南東方2770公里海面上，以時速25轉18公里向西北進行，近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里，預測未來往西北轉西北西朝琉球南方海域移動，根據最新路徑潛勢預報，貝碧佳5天後可能靠近台灣北部海域，往上海靠近。

根據日本氣象廳預報，貝碧佳未來將往西北一路前進，並於14日（周六）來到沖繩附近，朝上海靠近。對此。國家災防科技中心並示警，貝碧佳未來向琉球海域方向移動，「須留意颱風未來路徑變化。」

氣象署指出，未來一周台灣仍處於低壓帶內，雲量較多且易降雨，各地高溫普遍在32度左右，沒下雨時感受悶熱。14至17日（下周二）受低壓帶影響，水氣多，天氣不穩定；周六、日環境吹東北風，迎風面的北東地區易有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，下周一、二風向轉吹偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼台灣位處低壓帶內，雲量較多易降雨。（圖／NCDR）

▲▼貝碧佳颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA、NCDR）

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