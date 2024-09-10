快訊／13號颱「貝碧佳」今晚生成　朝琉球海面移動

▲貝碧佳颱風（右方標示13處）生成。（圖／取自日本氣象廳網站）



生活中心／台北報導

根據日本氣象廳最新資料，位於關島東南方海面上的熱帶性低氣壓，在今晚增強為第13號颱風「貝碧佳」（Bebinca，澳門命名，原意為牛奶布丁），未來路徑預估往琉球海面移動，是否影響台灣仍待觀察。

目前西北太平洋上有2個熱帶系統，氣象署指出，貝碧佳目前於關島東南方海面上，預計未來朝西北方向前進，於本周末接近琉球群島附近，路徑仍有不確定性，欲前往琉球群島旅遊的民眾請隨時留意最新的預報資訊。

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氣象署說，另一個位於琉球海面上的熱帶性低氣壓持續向西北移動，台灣鄰近海面風浪將增強，今晚至明晨基隆北海岸有較強陣風，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭及馬祖近海易有1.5米以上浪高，海邊活動或沿海作業請注意安全。

▲目前西北太平洋有兩個熱帶系統，右方為輕度颱風貝碧佳。（圖／氣象署提供）



氣象署預測，明天清晨北部有零星陣雨，白天起隨著熱帶性低氣壓逐漸遠離，各地為多雲到晴，午後熱力作用下，西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，特別在中南部的高屏地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，各地高溫普遍可以來到33至35度，大台北、台南和台東地區有局部36度高溫機會，提醒民眾外出要多補充水分。