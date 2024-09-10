颱風貝碧佳估明生成！低壓挾水氣　一圖看降雨趨勢

▲周四起水氣多，東半部有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，熱帶性低氣壓TD14增強為颱風機率較高，預估明（11日）有機會生成，下周若移動到琉球海面接近台灣，對台灣帶來降雨；周四起水氣多，東半部有短暫陣雨，周六到下周二屬於低壓環境，降雨機率增加，東半部不定時有陣雨。

氣象署觀測，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD14，今凌晨2時生成；位於台灣東北方海面的低氣壓，今上午8時增強為熱帶性低氣壓TD15。氣象署預估，明天都有機會增強為輕颱，分別為貝碧佳、葡萄桑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員張裕堯說，TD15目前位在琉球海面，持續往西北方向移動，有機會明天生成為颱風，明日白天往中國浙江前進，遠離台灣，但所在環境及結構不佳，很快消散，但今晚到明天清晨間接影響台灣，基隆北海岸會有較大的風浪。

▲2個熱帶性低氣壓路徑預測。（圖／氣象署提供）

他表示，TD14整體結構佳，預估明天有機會增強為颱風，未來路徑朝西北西往琉球方向前進，預估周末到下周接近琉球海面，是否接近台灣北部海面，目前模式預測分歧，仍有不確定性，要持續觀察。

降雨趨勢，張裕堯指出，明天白天TD15遠離後，各地恢復多雲到晴，西半部及東半部山區有午後雷陣雨，中南部在午後有局部性大雨。周四、周五水氣多，大低壓環境，東半部有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部短暫雷陣雨，南部局部有較大雨勢。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六到下周二屬於低壓帶環境，周六、日環境吹東北風，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。下周一、周二環境偏東風，東半部不定時短暫陣雨，其他地區多雲，有午後雷陣雨的天氣。

張裕堯提到，周末到下周天氣受低壓帶影響，也跟TD14未來強度及走向有所關聯，若明天增強為颱風，未來強度、距離台灣遠近，都是會影響台灣天氣的程度。未來一周仍屬於大低壓環境，還有其他熱帶系統陸續發展起來。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二中秋節賞月的機率，張裕堯表示，要看熱帶性低氣壓或颱風影響台灣的程度而定，若離台灣較遠、台灣屬於沉降區，天氣比較好就有機會賞月，但若離台灣比較近，其外圍雲系影響台灣，比較有降雨機會，不確定性仍高，有待觀察。