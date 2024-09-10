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可能三颱共舞！賈新興曝貝碧佳、葡萄桑對台灣影響

▲▼同時可能有3個颱風的存在。（圖／翻攝賈新興臉書）

▲同時可能有3個颱風的存在。（圖／翻攝賈新興臉書

記者蔡亞樺／台北報導

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（10日）指出，第14號和第15號熱帶性低氣壓（TD），於今晨2時、上午9時生成，據日本氣象廳和中央氣象署預測來看，明天早上都有成颱機率，這2個系統目前看來對台灣沒直接影響。

中央氣象署觀測，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓TD14，今凌晨2時生成；位於台灣東北方海面的低氣壓，上午8時增強為熱帶性低氣壓TD15。氣象署預估，明天都有機會增強為輕度颱風，分別為貝碧佳、葡萄桑。

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賈新興在臉書分析，TD14預測朝琉球群島方向移動，TD15是朝中國長江口一帶移動。原先他研判第15號TD是要留給周日至下周一，在菲律賓東南方的另一個新的熱帶性低氣壓系統。

▲▼2個熱帶性低氣壓路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

▲右邊為熱帶性低氣壓TD14，左為TD15。（圖／氣象署提供）

他說，所以以下分析均以TD15不增強為颱風為前提，根據歐洲模式預測顯示，周六至周日的新系統要留意其後續發展及移動趨勢，但AI模式預測顯示周六至周日的新系統則是不同的故事，朝南海的方向移動，並且同時可能有3個颱風的存在。

賈新興表示，從上一個颱風摩羯的經驗可以知道，超過3天後的颱風路徑預測變動度是非常之大，所以在預報上他都提醒先觀察周六至周日它的生成，之後等增強為颱風後，預報上的趨勢就會逐漸穩定。

至於中秋節賞月的可能性，賈新興說，可以再觀察2天，目前資料顯示，北海岸至東北角，以及宜蘭、花蓮天氣相對差一些，桃園以南平地多雲時晴。

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