遠傳電信iPhone 16資費方案來了！熱門2色出爐　15先降價寵果粉

記者蘇晟彥／綜合報導

全新iPhone 16於今（10）日凌晨正式發表，隨即引爆果粉高度期待，繼中華電、台灣大後，遠傳電信也在晚間公布資費方案，只要月付1,599元，iPhone 16就能0元起帶回家，而螢幕升級的iPhone 16 Pro，也只要7,300元，不到萬元立即入手頂規機款！全新iPhone 16加上平均用戶頻寬最大新遠傳，強強組合最合拍！針對精打細算果粉，遠傳也推出iPhone 15指定機種降價，搭配VIP優惠，最高現省9,000元。

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iPhone 16 Pro獲果粉壓倒性指名 過半想選「沙漠色鈦金屬」全新配色

根據遠傳統計，截至今天下午5時為止，選擇配備史上最大螢幕、頂規機種iPhone 16 Pro / Pro Max的果粉，合計高達85%！顯示忠實果粉多想優先入手功能最強頂規機種，體驗新款iPhone完整魅力，其中今年新推出的「沙漠色鈦金屬」配色，最受青睞，獲得超過半數果粉指名，其次則是經典的「白色鈦金屬」。至於iPhone 16系列，則同樣以新色「湛海藍」最受歡迎，指名比例達30%，其次也是經典「白色」，佔22%。

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月付金額 999 1199 1399 1599 1799 2699 48個月 iPhone 16 128GB $15,300 $13,300 $3,300 $0 $0 $0 iPhone 16 256GB $18,800 $16,800 $6,800 $3,800 $1,800 $0 iPhone 16 512GB $25,800 $23,800 $13,800 $10,800 $8,800 $0 iPhone 16 Plus 128GB $18,300 $16,300 $6,300 $3,300 $1,300 $0 iPhone 16 Plus 256GB $21,800 $19,800 $9,800 $6,800 $4,800 $0 iPhone 16 Plus 512GB $28,800 $26,800 $16,800 $13,800 $11,800 $800 iPhone 16 Pro 128GB $22,300 $20,300 $10,300 $7,300 $5,300 $0 iPhone 16 Pro 256GB $25,800 $23,800 $13,800 $10,800 $8,800 $0 iPhone 16 Pro 512GB $32,800 $30,800 $20,800 $17,800 $15,800 $4,800 iPhone 16 Pro 1TB $39,800 $37,800 $27,800 $24,800 $22,800 $11,800 iPhone 16 Pro Max 256GB $30,300 $28,300 $18,300 $15,300 $13,300 $2,300 iPhone 16 Pro Max 512GB $37,300 $35,300 $25,300 $22,300 $20,300 $9,300 iPhone 16 Pro Max 1TB $44,300 $42,300 $32,300 $29,300 $27,300 $16,300

遠傳「iPhone 16最愛機款快閃調查」持續進行至明天（9/11） 10:59為止，果粉只要完成填答，就有機會獲得最新iPhone16，中獎名單將於9月20日公布於遠傳官網。

iPhone 15明起降價回饋 加送全方位數位服務最高３個月

在換機考量上，如果想要價格最低的全新iPhone且想要USB-C的接口，可以先考慮購買iPhone 15。如果希望以相對低的價格獲得蘋果AI使用權，可以選擇iPhone 16。若追求頂級性能，則可以選擇iPhone 16 Pro系列。所以遠傳將於明天起(9/11)，先針對目前熱賣機款iPhone 15降價回饋果粉，不論是空機或專案皆降價，其中iPhone 15 128G降價4,000元，iPhone 15 Plus 128G則是降3,000元，加上VIP最高5,000元優惠，最高現省9,000元，不管是最新機款或是熱賣款，遠傳一次滿足所有果粉需求。

除此之外，遠傳更提供全方位的數位服務，不論是影音娛樂、網路安全與守護、數位生活好幫手及電信帳單代收等多樣化服務，讓用戶生活方方面面更便利，更貼心再獻好康優惠，包括:遠傳friDay影音影劇暢看2個月、遠傳守護網旗下防駭心守護服務3個月免月租，不論是追劇或上網都安心。另外，購買iPhone 新機搭配行動裝置保險保障您的手機在意外損壞、被竊或其他不可預測的情況下，能夠獲得維修或置換服務，更升級提供電池耗損保障，讓您使用手機更安心。