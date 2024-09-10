iPhone 16系列「何時入手最划算？」　業者曝首波降價時機

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／採訪報導

外界矚目的「iPhone 16系列」10日正式亮相，儘管今年價格沒漲，入門款仍逼近3萬大洋，於是不少人關心，「何時是入手的最佳時機？」對此，傑昇通信透露，若沒有缺貨的情況，通路通常會在開賣的第三周，開始出現價格上的操作；至於全面降價有感的時間點，「預期會在年底聖誕節檔期迎來首波降價。」

傑昇通信向《ETtoday新聞雲》記者提到，依照過往的經驗來看，若沒有受到缺貨的影響，通路通常會在開賣的第三周，開始出現價格上的操作，像是規格、型號或顏色等而有所波動，但實際上仍依預購熱度與開賣取機的貨況而定。

由於最新iPhone 16系列的價格與前一代相同，這對消費者來說無疑是一大驚喜。傑昇通信直言，樂觀看待後續的換機潮，但要等到全面降價有感的時間點，預期會在年底聖誕節檔期迎來首波降價，「主要是新機開賣三個月內要有超過千元以上的降幅，若非年底遇感恩節、黑五日、聖誕節等重要節慶帶動的全面促銷，只要供需平衡，價格就不容易鬆動。」

▲業者預測，聖誕節檔期會迎來首波降價。（圖／達志影像／美聯社）

另外，iPhone 16系列除了在硬體規格上有所升級，AI功能也是一大亮點；不過，傑昇通信坦言，特地因為全新AI功能換機的消費者並非多數，更多是新機開賣後，因設備老舊等剛性需求換機的族群，預期這次預購開紅盤的機率也很高，但隨之而來的也可能面臨潛在的缺貨危機。

最後，他們也建議，若果粉遲遲無法下手換新機，亦無AI需求，可改入手降幅超過一成左右的前代機型，「像是標準版iPhone 15（128GB），官方定價原是2萬9900元，官方降價加上門市空機價已調降至2萬4990元，降幅16%。對蘋果官方而言，iPhone 16新機凍漲與前代機型降價（包含iPhone 14、15系列），未來都需要透過更密集促銷提升銷量，來彌補營收。」