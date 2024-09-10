台灣大點出2關鍵喊話「iPhone 16銷量漲20%」　看好沙漠鈦金熱銷

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 16系列10日正式亮相，今年主打「加量不加價」，在沒有任何漲幅的情況下性能全面升級，讓不少果粉躍躍欲試。對此，台灣大個人用戶事業商務長 10日預測，「這次『沙漠鈦金』有精品感，預期將會是iPhone 16 Pro系列熱銷款，在iPhone 16上面則是三個飽和色（藍、綠、粉紅）熱銷，台灣大在合併案後用戶過千萬，預計會比iPhone 15銷量多出20%」

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▼林東閔預測新色沙漠鈦金跟三個藍、綠、粉紅飽和新色會成為熱銷款。（圖／記者蘇晟彥攝）



林東閔10日接受訪問時表示，今年在合併案過後，台灣大哥大目前的用戶超過千萬，而且在YOY上一直有成長，因此看好今年iPhone 16買氣，認為今年相較於15的銷量將成長20%，但針對會不會出現「缺貨問題」，他則表示台灣大哥大會積極備貨，但並沒有辦法喊出一定「供貨充足」。

對此，林東閔分享，在這次iPhone 16沒有漲價的情況下，他點出兩個關鍵：性能大提升以及「相機按鈕」的誕生，今年的銷量一定會提升，顏色部分，認為iPhone 16系列的三個飽和色（藍、綠、粉紅）都會有各自擁護者，而iPhone 16 Pro系列中，沙漠鈦金一定會是最搶手的幾款，他認為這次沙漠鈦金有種「精品感」，在加上許多人換新機一定就是「一眼認出」，因此預估沙漠鈦金將會是最搶手的機型。

此外，針對銷量將成長20%，他也點出如果還停留在iPhone 12、13機型的消費者，面對這次A18系列晶片的加持，那個處理速度一定會飆升，因此會帶動買氣，此外因為「相機按鈕」的誕生讓很多之前拍照使用上的不便都調整，因此也會有人衝著這點入手。

最後，林東閔也坦言，儘管蘋果在AI上走的最慢，但這次他們回到「底層」，提出像是Visual Intelligence（視覺智能）這種方便大家找尋照片、解決最基本的煩惱，這樣返璞歸真反而是最好的選擇。