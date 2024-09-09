台南AI消防正妹　診斷大北門區住宅火災成因及宣導預防對策

▲台南市消防局第三大隊為了提升大北門區市民的防火意識並進行火災預防宣導，特別由西港分隊運用AI科技，推出AI消防正妹「Cindy Safe」，進行「城市安全」防火宣導教育。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊為了提升大北門區市民的防火意識並進行火災預防宣導，特別由西港分隊運用AI科技，推出AI消防正妹「Cindy Safe」，並溶入「City Safe」概念，進行「城市安全」防火宣導教育。

Cindy Safe以女性消防員貼心知性的形象，透過生動影片的向市民進行居家防火宣導，剖析大北門區2024年1月至7月的住宅火災數據，顯示出主要火災原因為電氣火災及炊事不慎火災，所以在影片中深入分析了這些火災的成因，並提供了實用的預防對策予市民自我檢視及運用。

第三大隊陳坤宗大隊長呼籲，請市民謹記「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」及「不使用無安全標章產品」等用電原則；另外，在廚房煮食時應遵守人離火熄原則，並推廣家家戶戶都能安裝住宅用火災警報器。

消防局李明峯局長表示，家家戶戶平時能多一分預防的準備，就可以在災害發生時即時應變、減少傷亡，達到人人防火、家家平安的目標並同步強化居家的防災韌性，讓我們每個人的居家都是安全的「好所在」。

市長黃偉哲對於消防局防火宣導工作的求新、求變，並能運用最新的AI科技來輔助，讓不同世代的市民接受最新的防火知識，確實值得鼓勵。他也說，全球AI科技的精華區南科就在台南市，市府相關單位也應積極培養相關局處的同仁，來合宜運用AI科技替代部份實體宣導作為，讓公務員有更多的時間來為市民提供更周到的服務。