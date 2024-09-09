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日本熊本縣八代市中村博生市長拜會黃偉哲　首次到訪台南盼開啟交流

▲日本熊本縣八代市中村博生市長一行，9日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本熊本縣八代市中村博生市長一行，9日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本熊本縣八代市中村博生市長一行，9日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓，台南近來與熊本交流密切，八代市為首次來訪台南，期盼能開啟與台南市的交流。

▲日本熊本縣八代市中村博生市長一行，9日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長非常歡迎八代市的來訪，向中村市長介紹台南除了是台灣的第一座城市，也是農產興盛、富有文化底蘊的城市，在保護文化與歷史的同時也不斷努力創新，在發展高科技產業的同時也設置再生水廠供給水資源，是一座兼具歷史與科技的城市。

▲日本熊本縣八代市中村博生市長一行，9日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長特別指出，在農產方面八代市盛產蕃茄、哈密瓜、柚子、高麗菜等農產品，而台南盛產鹽地小番茄、洋香瓜、文旦、芒果、鳳梨等水果，相信雙方在農業上可以有相當多的交流。在教育方面，台灣是日本海外教育旅行最大市場，台南則是台灣的文化首都，有著非常多富有歷史教育意義的古蹟，非常適合八代市的年輕學子們前來修學旅行，非常歡迎後續雙方城市有更多的交流。

▲日本熊本縣八代市中村博生市長一行，9日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處蘇恩恩處長也一同與會出席歡迎貴賓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中村博生市長首先恭喜台南市迎來台南400年，表示已久聞台南是台灣第一座首都、文化古都，同時也是美食之都。中村市長並表示去年在台北羽球公開賽活動上與賴清德總統見面時，時任副總統的賴總統就向其大力推薦台南市，加上隨著熊本縣的台積電工廠正式啟用，熊本與台灣之間每天也都有飛機航班往來，更感受到雙方關係密切，此後希望在農業的基礎上，與台南市展開觀光、文化、體育等方面的交流。

八代市位於日本熊本縣南部，人口約12萬人，是熊本縣人口第二多的城市。有著八代港作為進出口貨櫃港，港邊並設有熊本熊主題公園，八代市早期為燈心草(榻榻米原料)的重要生產地，近年農產品以蕃茄、哈密瓜、柚子、高麗菜為主。

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