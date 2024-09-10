監委指可廢監察院不廢監察權　「由立法院設獨立機關」

▲監察委員高涌誠。（資料照／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立法院黨團擬提修憲案廢考試院、監察院，監察委員高涌誠今（10日）受訪時指出，他支持廢監察院，但監察權不能廢，而且若只是將調查權單一回歸國會，風險也會很高，建議應透過政治協商，在國會底下成立獨立機關，像是審計部或中央銀行，「要廢監察院要依正道」，在五權憲法的體制下，如果憲法沒改，監察院就必須要存在，不要只是透過刪預算處理這議題。

高涌誠今接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於在野黨提出廢除監察院，高涌誠直言，自己認同廢監察院，但監察權不能廢，且很多人認為若將調查權單一回歸國會，風險很高，他認同這樣的看法。

高涌誠表示，自己是偏好「獨立監察權」，可以透過立法院的政治協商，找出方式在國會底下成立獨立機關，例如審計部或是中央銀行。

高涌誠認為，權力的歸屬能不能更獨立，監察權應該往這方面規劃，他也認同監察院長陳菊的看法，「要廢監察院要依正道」，也就是一定要遵守憲法，在五權憲法的體制下，如果憲法沒改，監察院就必須要存在。

至於調查權歸屬，高涌誠說，調查有不同層次的效果和法律規定，最強勢檢察官的司法調查，監察院則是針對行政違失，國家人權委員會也有調查但就是軟性、是行政協助；大法官也說不能侵害獨立機關、行政特權等。

高涌誠建議，釋字585本來就是規定立法院可以有調查權，與立法職權有重要關係的事項，可以有調查權，所以他認為往那方面修，就會合憲，沒有什麼問題，三權分立夠，但應循正道來，不要只是刪預算，立法院不用視監察權為仇寇，可以想想「立監」兩院可以合作，立法院想調查什麼案子，可以來函請監察院調查，公開來合作。至於外面罵監察院是「廢物院」，高涌誠表示，是不可承受之重。