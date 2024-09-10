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社會 社會焦點 保障人權

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！肇事砂石車司機驚恐回憶

記者唐詠絮／彰化報導

國3號北上194.4公里和美路段今(10日)上午一輛白色轎車遭2輛大車包夾成鐵餅，42歲林姓駕駛受困車內。警消出動破壞機具搶救，救出時已無生命跡象，送醫後於10點32分宣告不治。後方的砂石車駕駛肢體頭部擦傷送醫，他心有餘悸的說，當時從嘉義新港卸完貨，回程時沿國1上國3，好像有閃過一輛車，不明原因就撞上去。

▲▼ 國3和美段嚴重車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國3和美段發生嚴重車禍，小白車遭包夾，駕駛送醫不治 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼國3和美段發生嚴重車禍，轎車駕駛送醫畫面曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道第七公路警察大隊初步調查，車禍事件發生於國3北上和美路段，發生聯結車、自小客車與砂石車事故。砂石車行駛外側車道疑未注意車前狀況追撞前方小客車，小客車撞前方全聯結車而肇事。本件事故導致自小客車駕駛、砂石車駕駛受傷分別送彰基醫院和彰化秀傳醫院，小客車駕駛搶救無效。

警方指出，事故發生後一度封閉中、外側車道及外側路肩，僅開放內側車道通行，造成後方回堵約5公里，於10時20分現場排除。有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。

▲國3和美段發生嚴重車禍，搶救轎車駕駛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國3和美段發生嚴重車禍，搶救駕駛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

砂石車駕駛被送到秀傳醫院，到院後X光斷層掃描受有肢體頭部擦傷，他躺在急診病床上指出，「從嘉義新港卸完貨要回煙囪港口(應指台中港)，從國一上過國三，有開一小段，不知道怎就撞上去，好像有閃過一部車，就撞上去，現在沒什麼印象，很模糊。」

國道第七警察大隊呼籲：用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照；呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

▲▼ 國3和美段嚴重車禍 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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