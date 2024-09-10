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大陸 大陸焦點 特派現場

陸足協開重磅罰單！43人終身禁賽　資深記者：不早出重錘只會更爛

▲大陸前足球國腳金敬道被處以終身禁賽。（圖／翻攝微博）

▲大陸前國腳金敬道被處以終身禁賽。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

隨著大陸足球貪腐風暴高層紛紛遭到判刑確定後，大陸足協今（10）日祭出60張重磅罰單，共有43人遭到「終身禁賽」的處分，另有17人處以禁止從事和足球有關活動五年。大陸足球界資深記者苗原發文透露，「禁賽不是終身的早有準備，今（2024）年已經轉型做經理人和球隊操盤手了。」

▲大陸前足球國腳金敬道被處以終身禁賽。（圖／翻攝微博）

其中，大陸前國腳金敬道因操縱足球比賽獲取不法利益，被判處終身禁賽。至於前杭州綠城隊球員沈劉曦在2013年已被處以終身禁止從事任何與足球有關活動的處罰，在此次案件中，因開設賭場罪受到刑事處罰，因此，大陸足協再次進行通報，要求全行業對其嚴格執行禁業處罰。

從名單上來看，苗原提到，原新疆隊基本團滅，這是預期內的，外援除了孫准浩，還有原黑龍江的埃沃洛，就這倆外援吧！

苗原透露，之前名單為什麼難產，原因很複雜，但我們可以直接上結論，那就是一切已經夠晚了，早在聯賽上半程就該公佈，現在看0-7了，受不了了，在賽前出重拳確實很打足球人的臉面，但早就該打了，早點打可能都不會有0-7，該狠的地方不狠，很容易讓一些腐朽的東西又冒頭的。

苗原強調，「就因為拖延，這個賽季已經聽到又有人蠢蠢欲動甚至已經在玩球的消息了，這後續的一切問題都應該由處罰難產這件事來承擔全責，不早出重錘只會更爛。」

大陸足協公佈的名單中，遭到終身禁賽處分的包括，金敬道、孫准浩、郭田雨、黃雁、楊善平、矯喆、顧超、孫冬、彭浩、楊文吉、李嘉緯、朱建榮、孫世林、孫凱、耿曉順、李浩杰、張振強、韓旭、儲今朝、黃鵬、蔣世超、李銳、孫凝喆、朱佳毅、王新宇、張宗正、宋華、鄧雨濃、劉暢、趙遠、劉洋洋、丁捷、王琦、徐駿敏、施曉東、郭純全、劉暘、方明、孫愛軍、張楠、巴力·買買提伊力、顧俊傑、麥合木提·阿卜杜克熱木。

禁止從事任何與足球有關活動五年人員名單包括，巴合江·吾爾滿、余劍鋒、劉澤峰、歷鴻、蘆寧、徐洋、張浩、多諾萬·埃沃洛、劉明禹、安海蕭、孫逸、鞏林暉、汪嵩、劉文浩、時間、馬超、艾力扎提·阿卜都熱西。

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