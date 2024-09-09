蔬菜價格漲逾2成　推升大陸8月CPI上升0.6%

▲大陸民眾在超市內採購民生必需品。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家統計局9日公布，8月全國居民消費價格（CPI，消費者物價指數）年增率上漲0.6%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，創6個月新高。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，8月受高溫多雨天氣等因素影響，導致鮮菜價格較去年同期上漲21.8%，影響CPI上漲約0.44個百分點，使得8月CPI漲幅繼續擴大。

據《第一財經》報導，大陸國家統計局9月9日發布的數據顯示，8月份CPI（居民消費價格指數）月增率上漲0.4%，年增率上漲0.6%。PPI（工業生產者出廠價格指數）月增率下降0.7%，年增率下降1.8%。

8月份，受高溫多雨天氣等因素影響，大陸CPI月增率季節性上漲，年增率漲幅繼續擴大。從年增率看，CPI上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，食品價格由上月持平轉為上漲2.8%。食品中，鮮菜價格上漲21.8%，漲幅比上月擴大18.5個百分點；鮮果價格由上月下降4.2%轉為上漲4.1%；豬肉價格上漲16.1%，受上年同期對比基數較高影響，漲幅比上月回落4.3個百分點。

非食品中，服務價格年增率上漲0.5%，漲幅回落0.1個百分點，其中醫療服務、教育服務和家庭服務價格分別上漲1.9%、1.7%和1.6%；飛機票和賓館住宿價格分別下降11.9%和3.6%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，8月CPI年增率漲幅擴大主要是由於高溫多雨天氣導致蔬菜價格大幅上漲帶動，同樣受異常天氣影響，上月水果價格年增率由負轉正。但蔬菜價格快速上行過程難以持續，8月下旬菜價已現回落勢頭。同時，工業消費品和服務價格下行壓力進一步顯現，9月CPI年增率可能回落至0.5%左右，結束連續兩個月較快上行過程。這意味著低通脹仍是下半年宏觀經濟的一個突出特徵，這將為逆週期政策適時加力提供空間。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟分析，在高溫多雨等極端天氣因素擾動下，CPI年增率漲幅雖慢於預期，但仍連續六個月年增率上漲且已連續兩個月保持加速上漲態勢，但考慮到在月增率季節性上漲的形態之外，除食品菸酒類價格之外的其他七大類價格月增率已呈現兩平五降的疲弱情勢，下一階段仍應以提振消費為重點擴大國內需求，挖掘內需潛力，增強經濟回升向好態勢。

PPI方面，8月份受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，大陸PPI月增率、年增率均下降。

從年增率看，PPI下降1.8%，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，生產資料價格下降2.0%，降幅擴大1.3個百分點；生活資料價格下降1.1%，降幅擴大0.1個百分點。從月增率看，PPI下降0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。其中，生產資料價格下降1.0%，降幅擴大0.7個百分點；生活資料價格連續兩個月持平。高耗能行業價格下降是PPI月增率下降的主要原因。

龐溟認為，PPI表現差於上月和預期，說明在內需不足、地產磨底拖累、專項債形成實物工作量進度滯後和國際大宗商品價格下降等多重壓力夾擊下，PPI下行壓力仍較大。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華日前在國新辦新聞發布會上表示，從未來一段時期看，影響PPI的因素還是比較多。一方面國際大宗商品價格走勢目前仍然存在一定的不確定性；大陸國內房地產市場仍然在調整之中，建材相關行業需求仍然偏弱。另外一方面，從價格變動的翹尾影響看，翹尾影響對PPI的下拉作用下階段趨於減小。綜合來看，PPI下半年年增率降幅有望收窄，但是也不排除有一些不確定因素的存在，部分月份可能還會出現波動。