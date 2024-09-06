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大陸 大陸焦點 特派現場

陸月餅業寒冬！中秋業績雪崩　代工廠缺單曝做三休一　

▲▼ 月餅。（示意圖／CFP）

▲大陸2024中秋節月餅市場業績不佳。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

鄰近中秋佳節，大陸月餅業業績不增反減，市場反應冷清。深圳一間月餅代工廠的銷售經理透露，今（2024）年訂單量比往年明顯減少。另一間位於廣州的大型月餅代工廠銷售經理則表示，儘管工廠整體訂單量同比增長，但增速不如預期，部分廠家因還因為訂單不足，實施「上3天休1天」的工作調配。

▲▼ 月餅,中秋。（圖／CFP）

《時代財經》報導，根據中國焙烤食品糖製品工業協會數據，2023年，月餅產量在32萬噸，銷售額為220億元（人民幣，下同）。今年中秋月餅產量與銷售額則預計約30萬噸與約200億元，相比上（2023）年或略有下降。

中國焙烤食品糖製品工業協會另一項數據顯示，主流月餅禮盒的價位較往年親民，市面上價格約在70至220元，較2023年整體價格水準下降明顯。生鮮電商平台樸樸超市相關負責人透露，2024年樸樸超市的月餅主力產品價格帶較去年的200至250元降低百元左右。

▲月餅,蛋黃酥,中秋節。（圖／CFP）

深圳一間酒店（飯店，下同）餐飲業務負責人李霞（化名）表示，相較於2023年售出1.3萬盒月餅，因市場不景氣，今（2024）年月餅的銷售目標下調到1萬盒，仍然賣不動，「往年的銷售季，一個週末的早茶時間段能賣出100至200盒月餅，今年，週末能賣出個10盒月餅都算不錯了。」

大陸月餅業不景氣的現象還反映在生產階段上，廣州一間大型月餅代工廠的銷售經理張釗（化名）表示，手頭的客戶往年在中秋前兩個月便陸續下單，然而，今年各酒樓都在觀望，「中秋前一個月才開始集中下單，而且下單數量也低於往年。」

張釗提到，老客戶訂單量整體下滑20%，只能去開拓更多的客戶，新開發的十餘個酒樓客戶，訂單量同比去年增長了約20%，但仍沒完成銷售任務，「配合的工廠8條生產線，產能還是滿的，不過，因為沒訂單，有些廠家是上3天休1天，隔天就可以出貨。」

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