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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國足0比7慘敗日本　網開無雙「嘲諷技」...名宿心痛：想跳黃浦江

▲大陸國足在世界盃18強資格賽小組賽中以0比7慘敗日本。（圖／路透）

▲大陸國足在世界盃18強資格賽小組賽中以0比7慘敗日本。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家足球隊昨（5）日晚間坐客日本主場，上半場便以0比2落後，下半場開賽後15分鐘內再丟2球，早早被日本鎖定勝局，最終，國足便以0比7敗給日本，寫下不少難堪的紀錄。《央視》並未轉播這場大比分落敗的比賽，賽後，部分網友紛紛在社群上揶揄，在外灘看轉播的足球名宿范志毅更是在直播中感嘆，「看得我真的想跳進黃浦江了。」

▲大陸國足在世界盃18強資格賽小組賽中以0比7慘敗日本。（圖／路透）

《光明網》報導，0比7輸球後，國足也創造多項慘敗紀錄，對日本最大比分失利；世預賽單場最多丟球；世預賽最大比分失利。這是國足隊史正賽的最大比分失利，此前最大比分失利來自2012年與巴西隊的友誼賽，當時國足0比8不敵巴西。

▲大陸國足在世界盃18強資格賽小組賽中以0比7慘敗日本。（圖／路透）

大陸喜愛觀看足球的群體十分龐大，國足在5日寫下「不名譽紀錄之晚」後，心痛的球迷及網友們紛紛上網揶揄，形成一股輿論熱潮。

民眾紛紛表示，「不如棄賽0比3，比分也不會這麼難看」；「日本23名球員都是從海外徵召回來，我們只有23號是徵召回來」；「謝謝央視沒有直播」；「央視神預判」；「能和國足比的只有A股」；「花9元看網路直播，7顆進球，太值了！」；「九十分鐘踢完都不知道日本門將長什麼樣」。

▲大陸國足在世界盃18強資格賽小組賽中以0比7慘敗日本。（圖／路透）

大陸前足球名將范志毅在上海外灘邊看比賽邊直播，他表示，「這比賽對面球進得太容易了，要不是這裡離得遠，看得我真的想跳進黃浦江了。我們可以接受你輸給日本，但是讓對面進的那麼容易，真的太差了。」

范志毅賽後也發文評論稱，實力有差距，輸可以接受，但這樣輸球，對於球迷來說確實很難接受，「考慮世界盃太遠了，還是從失敗中總結經驗，然後腳踏實地幹吧。」

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