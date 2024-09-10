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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡轟新竹馬偕兒醫容積率　王定宇：跟京華城案有4大不同

▲▼民眾黨立委開會後 陳智菡 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭北院裁定羈押禁見，而民眾黨立院黨團主任陳智菡與近日則另闢新戰場，質疑新竹馬偕醫院容積率從250％暴增至450％。對此，民進黨立委王定宇批評，這跟京華城案有4大不同，反倒證明柯文哲的圖利財團。

首先，王定宇說，柯文哲早就抹黑過時任新竹市長林智堅為新竹建設的「新竹兒童醫院」，該案更是經過高等行政法院判決證明毫無違法。

第二，王定宇指出，不是容積率提高或是超過840%就是違法圖利，重點在於容積率提高必須「於法有據」，柯文哲多給京華城案的560%X20%的「都更獎勵」容積率，因為京華城根本不符合「都更」，也不是「危老」，前任的台北市長郝龍斌堅持不能給，行政法院判決不能給，柯文哲市府單位行文說不能給、都審委員發言紀錄說不能給，但是柯文哲、彭振聲給了，這是超過200億的違法圖利。京華城不是都更卻透過自創名目拿都更容獎，新竹兒醫是新竹市府認定重大公共建設，容積設定前還經過報告評估要符合國內同等級醫療服務水準。

第三，王定宇提到，京華城是自辦都計案，新竹兒醫是公辦都更案；最後，京華城是財團蓋大樓，利益跟容積都是財團的；新竹兒醫是BOT案，提升醫療量能，公益和容積是回歸給社會和政府的。

王定宇轟，民眾黨老是用扭曲的資訊和政治的話術想要騙小草，其實根本瞞不了社會一般大眾，更是過不了司法檢調這一關。

陳智菡10日受訪則表示，現在討論的不只是新竹兒童醫院容積率暴增有無違法，更要探討司法到底有無雙標，新竹兒醫的容積率放寬暴增，林智堅認為一切合法合規，行政法院也判決合法合規沒問題，「但既然行政處分是由行政法院判定，相關法令也是如此規定，為何到台北市就變成北院、北檢判定？一個是行政處分，一個是刑事處分，這兩個東西本來就應該要分開。」

陳智菡指出，進一步探討新竹兒醫有無爭議，原本招標時容積率是250％，很多醫院覺得太低了，所以沒來投標，但等到馬偕得標時放寬至450％，當中說一切經過審議過程，可是確實違背公平採購原則，一開始設定招標是250％，為何最後招標變450％？也有相關人士透露，林智堅曾在餐會掛保證，可以保證容積率能提高至450％，當中承諾有無涉及圖利問題，不能用BOT一句話當令箭。

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