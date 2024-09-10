運將女網紅「敵不過病痛」離世！粉絲錯愕：沒看到任何徵兆…

▲女運將王婧。（圖／《豈有此呂》）

記者鄺郁庭／綜合報導

28歲運將女網紅「王婧」有一張甜美娃娃臉，但個性堅強直率，在臉書上有近2萬粉絲。9日晚間，粉專卻出現一篇貼文，是王婧的妹妹代發文，「姊姊最終是敵不過病痛 在2024.8.28.離開了我們。」消息令粉絲超錯愕，同樣身為小黃司機兼作家的好友王國春也相當不捨，「我們都會想念祢。」

「王婧-雖然是女生，但開著計程車」9日晚間突然出現一篇貼文，發文者是王婧妹妹，「姊姊最終是敵不過病痛，在2024.8.28.離開了我們。」她透露，王婧最後的心願是順利出書，希望在這個世上留有痕跡，在書中分享心路歷程給喜歡自己的人，「她璀璨過，也綻放過，我很愛她，相信你們也是，對嗎？」

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貼文令許多粉絲難以置信，「怎麼會！」「很震驚…一直都很正面或日常的發文，沒看到任何關於生病的徵兆，希望不是真的…」、「雖然不知道妳遭受到什麼樣的病痛，但妳在公開的粉專與節目，總是帶給大家正向且堅韌的生命力，是8年級生可貴的人格特質。」

也有網友表示，「謝謝您把計程車行業帶往不同境界，也請在天空中守護我們，前輩是了不起的女孩子」、「我今年才發現她的粉專，當時追蹤數才幾百人而已，一路看到現在。很喜歡她每天的早安文，對我來說，很鼓勵我勇敢做我想做的事。謝謝她來過這世界。」留言處還有許多藍勾勾、網紅留言致意，看得出王婧的人緣相當好，也確實為計程車產業帶來無比的正面影響。

小黃司機兼作家的王國春也特地發文，「有很多人都是透過我的粉專追蹤王婧的，我想自己有義務要跟大家說明。誠如這篇貼文所敘述的那樣，王靖在2024/08/28就離開我們了…」他透露自己上個月底知道這件事情時，也是錯愕與惋惜。不過尊重王婧家人想低調的意願，並沒有公開這件事。

直到上周日送完王婧最後一程，後事告一段落後，家人調整好情緒，才決定要讓喜愛王婧的粉絲知道。「事情就是這樣，這也是我最近很少發文的主要原因。剛知道這件事時，心情大受打擊，因為突然就失去了一個很好的朋友。」