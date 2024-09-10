2歲娃吐奶「運將硬載警局喬賠償」　新加坡女PO文控：遭軟綁架

▲一名從新加坡來到台灣居住的劉小姐跟計程車司機有糾紛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名從新加坡來台的劉姓女子，在高雄搭計程車時，因為2歲孩子在計程車上吐奶，被運將索討清潔費以及賠償，雙方喬不攏，司機於是把車開到派出所，但這個舉動被劉姓女子覺得是「軟綁架」，於是將整個過程po路控訴，轄區三民一分局三民派出所警方將追究是否涉及強制罪，並將全案移送地檢署認定。

一名來自新加坡的劉姓女子，日前在臉書知名社團《爆料公社》發文，表示自己跟2歲小孩被台灣計程車司機綁架了10幾分鐘。她說自己才剛來到台灣幾個月，然後搭計程車要前往幼兒園，結果2歲小孩在計程車上吐奶，結果她指控司機要求「賠償後期接單費用2000元台幣、Uber接單的部分，要按照每半小時350台幣收取額外費用，來補償洗車無法營業的時間」。

劉女表示，自己拒絕後雙方談不攏，所以司機開車去警署，「我一直問他去哪個警署，抱著2歲的孩子，一直問不回答，周邊也是感覺人少，建築物少，不知道過了多久，雖然還是到達目的地，10多分鐘的恐慌無助對於一個才來台灣生活的人，簡直就是軟綁架」。

▲一名從新加坡來到台灣居住的劉小姐跟計程車司機有糾紛，雙方來到三民派出所 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，運將最後將車開到三民一分局三民派出所，三民一分局表示，全案發生在3日上午9點30分，小朋友是在大順跟博愛路口吐奶，司機當下覺得跟這名劉姓女子賠償談不攏，所以才開到派出所，最後雙方以2500元的洗車費以及車資160元和解。

不過這名劉姓女子事後不滿意上網爆料，但是警察主動查辦找到他們夫妻時，他們反而還責怪派出所為何要把事情搞大，已經和解了！讓員警傻眼，私下覺得「現在發文的人到底是誰？指控對方軟綁架的的又是誰？」劉姓女子最後解釋是因為新加坡跟台灣的風土民情不同，新加坡是在當下就解決，不會開到派出所。

但因為劉姓女子有談到「軟綁架」，警方將搜集相關事證，將全案函請高雄地檢署，至於有沒有跟顧客來超收，也將一併函請高雄市政府交通局審認裁處，若有超收將可以依照公路法、公路法運輸業管理規則來才處9000元到9萬元罰鍰。