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櫻花妹砸2000萬「全身整形」！馬臉→大眼妹　驚人對比照曝

▲▼櫻花妹砸2000萬全身整形　　人生180度轉變。（圖／翻攝自Instagram／nyairin_18）

▲平瀨大方分享自己的經歷，希望能鼓勵對外貌沒有自信的人。（圖／翻攝自Instagram／nyairin_18）

記者王佩翊／編譯

日本知名網紅平瀨愛理（音譯，平瀬あいり）曾參加電視戀愛真人秀《愛的鬣狗》第二季，光是Instagram就有110萬粉絲追蹤。而她卻自爆，其實自己砸了2000萬日幣（約新台幣448萬元）進行全身整形，因此才會有現在這般姣好外貌與魔鬼身材，更大方地附上前後對比照，瞬間吸引400萬人按讚分享。

平瀨愛理不僅活躍於社交媒體，同時也是超夯格鬥比賽「Breaking Down」的舉牌女郎。而身為網紅的她更一舉進軍演藝圈，參加知名戀愛真人秀《愛的鬣狗》第二季，逐漸從單純的網紅，晉升為多方位藝人。

▲▼櫻花妹砸2000萬全身整形　　人生180度轉變。（圖／翻攝自Instagram／nyairin_18）

▲▼平瀨拿出整形前後對比照，震驚網友。（圖／翻攝自Instagram／nyairin_18，下同）

▲▼櫻花妹砸2000萬全身整形　　人生180度轉變。（圖／翻攝自Instagram／nyairin_18）

平瀨愛理卻自爆，大家現在所看到的她，其實都是「假的」，她前後一共花了2000萬日幣（約新台幣448萬元）進行臉部與身體整形，更大方附上前後對比照，短短5年內，她就從路人搖身一變成為絕世美女。術前術後的照片也瞬間在社群媒體上爆紅，短時間內吸引超過400萬名粉絲按讚。

平瀨坦言，這些大大小小的整形手術徹底改變了她的人生。她不諱言，自己公開整形前後對比照是為了流量，但也坦承，當初並沒有預料到會得到這麼大的迴響。

▲▼櫻花妹砸2000萬全身整形　　人生180度轉變。（圖／翻攝自Instagram／nyairin_18）

平瀨表示，希望可以透過外界對她整形的關注，鼓勵那些對外貌自卑的人，她也以此為目標，開始與整形診所合作，致力於幫助其他人改變人生。

平瀨直言，自己的學歷只有高中畢業，因此剛出社會時，只能做搬家、保全等體力活，非常辛苦，可是自從整形後，讓她的人生出現180度的變化，不但擁有名聲，還成為公司CEO，更有機會上電視節目，讓她自豪無比。

談到整形，平瀨認為，整形不只改變了她的外貌，也改變了她的行動力。她強調，儘管整形存在風險，但如果選擇適合的醫院和醫師，確實能讓一個人的人生發生巨大轉變。

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